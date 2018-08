Walmart entra en el terreno de Whole Foods con café premium

Walmart Inc . está intensificando la competencia contra Amazon.com Inc. y su negocio de alimentos Whole Foods con la comercialización de una nueva línea de café ecológico producido por una tostadora en Colorado.

Mash-Up Coffee, producido por Boyer’s Coffee, se ofrecerá exclusivamente en más de 1,200 locales Walmart o en el sitio web Mash-Up. El café se vende a unos US$ 7 el paquete, aproximadamente el mismo precio que el Starbucks vendido en Walmart, que generalmente se encuentra en el rango superior de calidad de cafés en el minorista.

Walmart contactó a Boyer’s Coffee, con sede en Denver, el año pasado con el objetivo de aprender más sobre la llamada "tercera ola" del café.

"Nos miraban para que los formásemos", dijo Jason Barrow, uno de los dos hermanos que dirige Luna Gourmet, la empresa matriz de Boyer. "Sabíamos que para que funcionara para ellos tenía que ser competitivo respecto a Starbucks".

El término "tercera ola" se refiere al cambio de tendencia hacia un café más costoso en los últimos años ya que muchos consumidores estadounidenses, que pasaron de Folgers y Maxwell House a Starbucks, buscan versiones aún más sofisticadas en su dosis de cafeína.