Walmart considera entrar en el negocio del 'streaming'

El portal especializado en tecnología, The Information, aseguró hoy que Walmart cree que puede ofrecer una plataforma digital de contenidos audiovisuales a menor precio del de las suscripciones de Netflix y Amazon Prime Video.

En Estados Unidos , la suscripción de Netflix cuesta mensualmente entre US$ 7.99 (usuario básico) y US$ 13.99 (usuario premium), mientras que la oferta más económica de Amazon Prime Video tiene un precio de US$ 8.99 al mes.

Los planes de Walmart consisten en crear una plataforma de 'streaming' que cueste menos de US$ 8 al mes, aunque la compañía tampoco descarta ofrecer un servicio gratuito que se sostenga mediante anuncios.

Además de Walmart, gigantes del entretenimiento y de la tecnología como Disney, Apple o Facebook han manifestado su interés por entrar en el mundo del "streaming" o por fortalecer su oferta actual en este sector.