Walmart ampliará entregas a domicilio mientras crece lucha con Amazon

Walmart Inc. planea ampliar este año su servicio de despacho de abarrotes a domicilio a más de 100 áreas metropolitanas, una señal de que su lucha de con Amazon.com Inc. se está intensificando.

El servicio, que actualmente se realiza en seis ciudades, se extenderá a más del 40% de los hogares de EE.UU. antes de fin de año, dijo la compañía el miércoles. Los despachos serán gestionados por Uber Technologies Inc. y otros prestadores, y tendrán una tarifa de servicio de US$ 9.95, con un mínimo de compra de US$ 30.

"Nos estamos moviendo rápido", dijo en una entrevista Tom Ward, vicepresidente de operaciones digitales de Walmart. "Seremos bastante agresivos con eso".

La decisión del despacho a domicilio forma parte de una iniciativa más amplia de Walmart para lograr que más de sus compradores físicos comiencen a comprar en línea también, donde normalmente gastan el doble. También complementa la implementación de Walmart de la modalidad de retiro en tienda, ahora disponible en 1,200 tiendas y que llegará a otras 1,000 adicionales este año.

El negocio en línea de Walmart había sido un área favorable para la cadena, pero decayó durante la temporada de fiestas de fin de año. Los problemas de inventario perjudicaron las ventas y los inversionistas se han inquietado por el impacto que sus iniciativas de comercio electrónico tendrán en la rentabilidad.

Lucha con Amazon

Walmart competirá contra el servicio Prime Now de Amazon, que ofrece entregas gratuitas dentro de dos horas a los miembros de su programa de fidelización. Ese servicio reemplazó a su programa Amazon Fresh, que lanzó hace una década, pero se ha reducido. Ambas compañías también han introducido servicios que permiten a las personas que despachan ingresar a las casas y dejar paquetes dentro.

Otras grandes tiendas de comestibles, como Kroger Co. y Costco Wholesale Corp., utilizan compradores personales de Instacart Inc. para gestionar las entregas. Target Corp., mientras tanto, acordó el año pasado adquirir la startup de despachos Shipt para ampliar sus capacidades.

En el caso de Walmart, los pedidos serán recogidos por empleados de la tienda, quienes recibirán tres semanas de capacitación adicional. Los pedidos realizados antes de la 1 p.m. serán despachados el mismo día. La tarifa de despacho de US$ 9.95 "probablemente" podría reducirse si el servicio se vuelve más eficiente, dijo el miércoles en una conferencia de inversionistas el máximo ejecutivo de la firma para tiendas estadounidenses, Greg Foran.

El servicio de Instacart de Kroger, en comparación, ahora está disponible en 45 mercados y generalmente cobra US$ 11.95.

Foran dijo que el servicio de entrega a domicilio de Walmart brinda a los compradores más opciones. También ha atraído a nuevos clientes en las seis ciudades donde se ofrece actualmente, que incluyen Dallas y San José, California.

"Vamos a ganar clientes que podrían no tener acceso a una tienda física", dijo Ward.

La era digital

Las ventas en línea representan solo una fracción del mercado de abarrotes de EE.UU. de US$ 800,000 millones, una proporción menor que en países como el Reino Unido o Corea del Sur, pero la aceptación de los consumidores está creciendo.

Mientras que solo uno de cada tres compradores actualmente compra abarrotes en línea para entrega a domicilio, aproximadamente seis de cada diez esperan utilizar más el servicio en los próximos cinco años, según una encuesta a 1,100 personas realizada por la firma de investigación de la industria Field Agent.

Eso tiene a las tiendas de abarrotes de EE.UU. compitiendo para satisfacer la demanda, dijo en un informe Chris Medenwald, gerente de marketing de Field Agent. "Parece que, por fin, las tiendas de alimentos están haciendo la transición a la era digital", dijo.