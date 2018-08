VW habría intentado comprar la startup de autoconducción Aurora

Volkswagen AG está a la caza de tecnología de conducción autónoma y recientemente intentó comprar Aurora Innovation, una startup de conducción autónoma fundada por veteranos de Tesla Inc. y Alphabet Inc., según personas familiarizadas con el asunto.

El fabricante de automóviles alemán ha estado buscando en Silicon Valley blancos de adquisición o asociaciones que pueden ayudarlo a desarrollar autos sin conductor y otras tecnologías de movilidad.

Volkswagen sostuvo conversaciones para comprar Aurora, que ya es socia, solo para ser rechazado porque la empresa con sede en Palo Alto, California, quería mantener su independencia y trabajar con múltiples fabricantes de automóviles, dijeron las personas, quienes solicitaron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

Para Volkswagen, la búsqueda para adquirir tecnología de conducción autónoma representa una medida destinada a ponerse al día con sus rivales que han estado avanzando durante varios años.

La unidad Waymo de Alphabet es considerada la líder y los fabricantes de automóviles rivales han comprado desarrolladores de tecnología de autoconducción.

Comprar Aurora u otra compañía seguiría el camino adoptado por sus rivales de alinearse con los especialistas en inteligencia artificial. General Motors Co. pagó más de US$ 1,000 millones para adquirir Cruise Automation en 2016 y Ford está invirtiendo US$ 1,000 millones por una participación en Argo AI.

Un vocero de Volkswagen declinó comentar al respecto. Aurora, que ha recaudado US$ 90 millones en capital de riesgo, declinó hacer comentarios.