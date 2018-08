VW busca superar a Tesla con avances en desarrollo de baterías

Volkswagen AG planea comenzar la producción de prueba de baterías de estado sólido para el año 2023, ejerciendo presión sobre Tesla Inc. para que siga el ritmo de gasto del gigante alemán en el desarrollo de vehículos eléctricos.

El socio de Volkswagen QuantumScape Corp. ha avanzado en el desarrollo de una tecnología que podría hacer que los autos eléctricos sean más baratos y aumenten su autonomía, señaló el máximo ejecutivo de la automotriz, Herbert Diess.

Las dos empresas planean cooperar para producir baterías en los próximos años y, si el piloto tiene éxito, la producción masiva podría comenzar el 2024.

El mayor fabricante de automóviles del mundo pretende invertir 34,000 millones de euros (US$ 39,700 millones) para el año 2022 para desarrollar la tecnología para los vehículos de última generación. Los proyectos incluyen lanzar versiones eléctricas de los 300 automóviles, camiones y autobuses de su línea de productos, además de agregar un nuevo conjunto de vehículos a batería.

Mientras que Tesla está luchando para demostrar que puede fabricar autos de manera rentable conforme pasa de ser una empresa de nicho a un fabricante masivo, Volkswagen no tiene problemas para financiar su gasto, uno de los más altos en la industria.

El flujo de efectivo de las actividades de operaciones alcanzó 4,750 millones de euros (US$ 5,550 millones) en el segundo trimestre, en comparación con los 3,390 millones de euros en gastos de investigación y desarrollo.

VW tiene una pequeña participación en QuantumScape, que fue fundada en el 2010 por exinvestigadores de la Universidad de Stanford. La startup está trabajando en baterías que usan una alternativa a los electrolitos líquidos, como la tecnología de iones de litio que se utiliza en la mayoría de los coches eléctricos.

Los electrolitos sólidos son resistentes a la combustión y podrían almacenar más energía y proporcionar más potencia para extender la autonomía de los vehículos eléctricos.

El fabricante alemán pretende producir hasta tres millones de automóviles eléctricos al año para el 2025. Para equipar esos vehículos, Volkswagen comprará más de US$ 25,000 millones en baterías de Samsung SDI Co., LG Chem Ltd. y Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. La compañía actualmente no planea construir su propia "gigafábrica" de baterías, dijo Diess.