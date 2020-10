A inicios de octubre se reiniciaron -tras casi siete meses paralizado- los vuelos internacionales desde Lima a siete países de la región: Ecuador (Guayaquil y Quito), Bolivia (La Paz y Santa Cruz), Colombia (Bogotá, Cali y Medellín), Panamá (Ciudad de Panamá), Paraguay (Asunción), Uruguay (Montevideo) y Chile (Santiago).

No obstante, ¿qué pasa con los pasajeros que requieren volar a otros destinos como -por ejemplo- Estados Unidos o México? ¿es posible?

Carlos Gutiérrez, gerente general de Aetai, explicó a Gestión.pe que la venta de pasajes a destinos que aún no cuenta con autorización para despegar desde Lima no está prohibid a e incluso es una práctica comercial en varias partes del mundo dado que estos viajeros cuentan con la posibilidad de realizar escalas (es decir, viajar hasta Colombia o Chile para de ahí enrumbar a su destino final) o de aplazar la fecha de su vuelo para cuando el Ejecutivo de luz verde para reiniciar operaciones a más destinos.

“En realidad no existe ninguna restricción (para la venta de boletos aéreos a destinos sin autorización para despegar desde Lima) y -por el contrario- no debería haberlo siempre y cuando se informe al usuario que es un destino en conexión. Por ejemplo el vuelo directo a Miami no está autorizado pero si puedo hacerlo vía Santiago, Panamá o Bogotá", detalló.

Agregó que el otro camino es informándole al viajero que -si desea volar a Miami, por ejemplo- se podría programar para la siguiente semana, confiando que el gobierno dé luz verde para su reapertura y tomando en cuenta que ya anunció que se irá sumando gradualmente otros destinos.

“Confiamos que en los próximos semanas o días se abra Estados Unidos, ante ello las aerolíneas ya están comenzando a comercializar (vuelos hacia este destino), ya que no es dable empezar la venta un día antes que el gobierno lo anuncie . A estas alturas la mayoría de las aerolíneas al momento de vender boletos a destinos sin autorización realizan a ese discleimer o acotación de que es un vuelo por conexión o que está sujeto a aprobación gubernamental”, añadió.

El ejecutivo recordó que no solo las aerolíneas en Perú lo hacen, sino también las internacionales tales como Copa, que incluso vende actualmente boletos a Lima, pero en conexión.

-Evaluación a los 15 días-

Gutiérrez recordó que desde el Ejecutivo se anunció que a los 15 días de la reapertura de los vuelos internacionales se evaluaría la posibilidad de sumar a más destinos.

“Hoy se cumple los 15 días establecidos por lo que esperamos -como gremio- que el miércoles, día en que se desarrolla el Consejo de Ministros, podamos tener la buena noticia del reinicio de operaciones para vuelos directos a Brasil, Costa Rica, República Dominicana, México, Estados Unidos y -de ser posible- a todos los países con fronteras abiertas”, explicó.

En otro momento, adelantó que estará por salir un dispositivo que permitirá a las aerolíneas entregar un travel voucher hasta por un año para aquellas viajeros que compraron su pasaje antes de marzo del 2020 hacia un destino, pero a raíz de la pandemia no se podrá concretar, y desean la devolución del costo del pasaje.

“Mucha gente pide que le devolvamos su plata, pero las aerolíneas actualmente tienen problemas de liquidez para devolver a miles de clientes”. Ante ello -dijo-se dará un travel voucher para canjearlo más adelante. “Se ha pedido al gobierno que por fuerza mayor se permita a las aerolíneas entregar hasta por un año este travel voucher para honrar la deuda más adelante. La que saldrá en los próximos días".

