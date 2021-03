Volkswagen AG planea ofrecer una actualización de su tecnología de baterías, emulando una sesión informativa de Tesla Inc. que recibió gran atención y ayudó a aumentar el precio de sus acciones el año pasado.

El director ejecutivo, Herbert Diess, presentó la invitación al primer evento del “ Día del Poder ” de VW el 15 de marzo, utilizando sus cuentas de Twitter y LinkedIn. “Tenga en cuenta: esta no es una presentación de un automóvil”, dijo.

Diess, de 62 años, hizo su debut en Twitter a principios de este año y rápidamente participó en algunas alusiones a Elon Musk. El director ejecutivo de Tesla ha estado en la plataforma durante casi doce años y la está utilizando con gran éxito para promover lo que ahora es, por lejos, el fabricante de automóviles más valioso del mundo. La compañía gasta una cantidad intangible de dinero en publicidad tradicional.

Campo de batalla de la batería

Aumentar la experiencia en baterías y asegurar suministros suficientes será vital para que el mayor fabricante de automóviles de Europa cumpla con los planes de tener la mayor flota de vehículos eléctricos de la industria. En la marca VW, el SUV ID.4 se unirá al hatchback ID.3 este año y se venderá en China y Norteamérica, además de Europa.

Las otras divisiones de VW también están aumentando sus ofertas eléctricas, con las marcas premium Audi y Porsche, así como las unidades Skoda y Seat, que lanzarán modelos eléctricos este año.

VW tiene la intención de duplicar aproximadamente la proporción de sus ventas globales de autos únicamente a batería a entre 6% y 8% en el 2021 y reducir la brecha de volumen con Tesla.

Aun así, obtener suficientes baterías es un desafío para muchos fabricantes, ya que la demanda está aumentando especialmente en Europa y China. El proveedor de baterías designado por VW en Estados Unidos, SK Innovation Co. Ltd, está envuelto en una disputa legal con su rival LG Chem Ltd., lo que amenaza con socavar los suministros.

Analistas de UBS Group AG elogiaron la tecnología de automóviles eléctricos de VW la semana pasada después de un desmontaje de la ID.3. También advirtieron que “todavía hay brechas en el costo de la batería y en el hardware y el software con respecto a Tesla. La marca VW acaba de presentar una actualización de estrategia que se centra en dar un gran salto en esta área”, dijo UBS el lunes en una nota.

VW se asoció con la startup sueca Northvolt AB para fabricar baterías en Europa y es uno de los primeros patrocinadores de las baterías de estado sólido del especialista QuantumScape Corp., que comenzó a cotizarse en bolsa en Estados Unidos el año pasado.