Un problema que están atravesando las aerolíneas locales -y que lo adelantó Gestión.pe la semana pasada- es la restricción horaria de los aeropuertos regionales -que están operando hasta las dos y tres de la tarde en promedio cuando antes de la pandemia operaban desde las 6 de mañana hasta las 11 de la noche- lo que no solo como precisó la low cost Sky evita incrementar el número de frecuencias de los vuelos nacionales, sino que también -de continuar- hará que se prioricen los destinos con mayor demanda sobre otros como ya lo estaría analizando la también low cost Viva Air.

Stephen Rapp, CEO de Viva Air Perú, comentó que se estaría evaluando esta posibilidad si es que no hay solución a esta problemática ya que les está generando mayores sobrecostos, en momentos en que la liquidez de las empresas aerocomerciales no es la mejor.

-Hace cinco días se autorizó el reinicio de los vuelos internacionales a siete destinos, ¿qué resultados han tenido en los primeros días de activación?-

El primer vuelo internacional de Viva Air, que fue de Lima a Bogotá, salió recién el último viernes 16 de octubre. Nos demoramos en empezar, a fin de afinar los protocolos de bioseguridad exigidos por la autoridad sanitaria. Lo que vemos es una demanda impresionante. El primer vuelo fue lleno (con 98% de ocupación) y para empezar, vamos a volar entre Lima y Bogotá, en tres vuelos semanales. Para noviembre van a ser vuelos diarios, si seguimos esta tendencia de alta demanda. A la par vamos a sumar vuelos a Medellín . De este modo, proyectamos que a fin de año se van transportar 25,000 pasajeros entre Perú y Colombia.

-¿Se está proyectando añadir otros destinos internacionales para vuelos directos desde Lima?-

Nosotros antes de la pandemia estuvimos operando entre Colombia y Perú, probablemente en el primer trimestre del 2021 vamos a seguir enfocándonos en esta ruta. ¿Qué nuevas oportunidades vemos hacia adelante? Debido a los cambios que ha provocado la pandemia en el mercado sumado a la salida de Avianca y lo que pasó con Latam, estamos interesados para el 2021 en explorar cómo podemos utilizar nuestra hub aquí en Lima para vuelos hacia países del sur. Así estamos mirando (como nuevos destinos a sumar) Argentina, Sao Paulo (Brasil) y Santiago (Chile). Esperamos añadir estas rutas durante el año que viene, lo que va en línea con nuestro plan de expansión de flota que sigue en marcha.

-¿Para cuándo empezarían a operar estos destinos?-

En el ambiente actual es muy difícil precisar una fecha, pero esperamos que sea factible en el segundo semestre del 2021.

-Vuelos nacionales y restricciones de aeropuertos regionales-

-Los vuelos nacionales se reiniciaron hace tres meses, ¿cómo avanza la demanda?-

Lo que vemos en vuelos nacionales es una operación bastante reducida si la comparamos con la operación que había antes de la pandemia. Estamos apenas 20% en relación a febrero del 2020, así que es difícil predecir cuántos pasajeros van a volar al 2020. Tuvimos un julio bastante fuerte (en relación a la demanda) con gente varada fuera de su ciudad lo que reactivó al sector, pero después -en agosto- hubo cuarentenas focalizadas al sur lo que restringió la operación y ya para setiembre volvimos a operar en esas regiones. En octubre hemos podido completar todos los aeropuertos a los que vamos (Arequipa, Cusco, Trujillo, Piura, Tarapoto, Chiclayo, Tacna e Iquitos). Actualmente, vemos que los peruanos están teniendo más confianza de viajar, lo que se denota en la alta demanda por la zona norte, especialmente por Piura.

-No obstante, están enfrentando un problema en relación a los horarios de los aeropuertos, sobre todo los regionales-

Así es. Es una lástima que no podamos operar en Tarapoto ni en Chiclayo después de las 3 de la tarde, por ejemplo. Cuando Corpac dice que la demanda de vuelos está raspando el 20% es cierto, pero ese 20% de demanda no significa que debamos operar a un 20% del horario. Necesitamos ofrecer a los clientes más opciones de horarios para reactivar -justamente- la demanda. Por ejemplo, que pueda viajar a Chiclayo en un vuelo de la mañana o de la tarde igual para Arequipa. Es una lástima, fíjese nosotros -antes de la pandemia- teníamos vuelos a Cajamarca, Jaén y Juliaca además de Piura, Iquitos, Arequipa, Tacna y Cusco, pero que no hemos podido reactivar por esta situación. Incluso estamos evaluando si podemos seguir volando a Tacna -por ejemplo- porque ya tenemos este techo de capacidad y con la demanda que estamos viendo en ciudades como Iquitos y Piura, vamos a tener que decidir -dado que solo podemos operar en determinadas horas del día- si voy a Piura o a Tacna.

-¿Se han reunido con Corpac? ¿les ha planteado alguna solución?-

Estamos en conversaciones -a nivel gremial- para ampliar los horarios de los aeropuertos regionales. Entendemos que esta decisión no es de un día para otro, pero estamos ayudando a Corpac a priorizar los aeropuertos con más demanda como son los de Arequipa, Cusco, Piura, Tarapoto y Chiclayo para enfocar el recurso que existe y paulatinamente sumar mas frecuencias. Con lo cual, me gustaría pensar que para fin de año estemos operando entre un 50% y 60% de capacidad que es la que teníamos antes de la pandemia.

-¿Les han manifestado una fecha estimado para la ampliación de horarios?-

Aún no, ya que seguimos en conversaciones. No obstante, quiero resalta que ha habido un avance concreto en el aeropuerto de Cusco, que desde la semana amplió su horario hasta las 6 de la tarde. Tenemos la fe -como gremio- de que hay buena voluntad y disposición para hacer estos cambios. La buena noticia es que ya se dio un primer paso en Cusco.

-¿Si no se toma este tipo de decisiones, se priorizará por (volar) a los destinos más rentables?-

Se corre ese riesgo de no haber una solución.

Stephen Rapp, CEO de Viva Air Perú: "Estamos mirando (como nuevos destinos a sumar) Argentina, Sao Paulo (Brasil) y Santiago (Chile). Esperamos añadir estas rutas durante el año que viene". (Foto: Viva Air)

