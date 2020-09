Viva Air anunció el reinicio de sus operaciones internacionales con vuelos hacia Colombia, a las ciudades de Bogotá y Medellín, los días 15 y 18 de octubre respectivamente. Ante ello desde hoy, los viajeros ya pueden adquirir los pasajes para ambos destinos, desde US$ 176.5 para Lima – Bogotá – Lima y desde USD 152.9 para Lima – Medellín – Lima, ingresando a www.vivaair.com.

Asimismo, reactiva toda su red de rutas nacionales activando nuevamente vuelos domésticos hacia las ciudades de Cusco, Tacna y Juliaca a partir del mes de octubre.

La ruta de Lima – Cusco – Lima iniciará con 4 vuelos a la semana y a partir de la quincena, contará con una frecuencia diaria.

Con respecto a Lima – Tacna – Lima y Lima – Juliaca – Lima, ambas rutas tendrán vuelos los días lunes y jueves durante la primera quincena de octubre para ir incrementando la operación paulatinamente. Los precios de los pasajes van desde US$ 27.9 en el tramo de Cusco – Lima; US$ 32.0 en el tramo de Tacna – Lima y US$ 28.5 en el tramo de Juliaca – Lima.

“Nos llena de emoción volver a ofrecerle conectividad a nuestros viajeros, en destinos que esperaban desde hace mucho tiempo y que, además, representan para ellos una serie de oportunidades laborales, así como el poder planificar actividades familiares y turísticas nuevamente”, declaró Stephen Rapp, CEO de Viva Air Perú.

Por otro lado, agregó que, tanto la reapertura de los destinos nacionales pendientes como las rutas internacionales, permitirán que la economía peruana se siga recuperando gradualmente y que los sectores turístico y aerocomercial preserven su sustentabilidad.

Cabe destacar que la aerolínea está totalmente preparada para retomar estos vuelos y que, para viajar a los destinos internacionales, además de seguir con los protocolos de bioseguridad previamente establecidos y que se han cumplido al 100% en cada vuelo de Viva, los viajeros que deseen ingresar a Colombia deberán contar con una prueba PCR negativa, realizada con una anterioridad no menor a las 96 horas, la cual se presentará para ingresar al vecino país.

De este modo, y en el medio de transporte más seguro a nivel mundial, Viva garantiza el bienestar y la salud de cada uno de sus pasajeros y colaboradores, teniendo el certificado de “Operaciones Bioseguras” de ICONTEC y aeronaves de última tecnología, las cuales cuentan con los filtros HEPA, que purifican el aire del avión cada 3 minutos, absorbiendo las partículas hasta un 99.9 %, tal como sucede en un quirófano. Es así que los peruanos tienen la oportunidad de viajar nuevamente a los destinos que tanto esperaban, de la manera más segura. La reactivación del turismo empieza gracias al compromiso de Viva y sus viajeros con la conexión de la región.