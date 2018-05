Virgin Mobile Latin America contrata a BTG para venta

Virgin Mobile Latin America ha contratado los servicios de Banco BTG Pactual para recibir asesoramiento sobre un proceso de venta, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Las operaciones de la compañía de telecomunicaciones están valoradas en alrededor de US$ 300 millones, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque las conversaciones son privadas.

Telefónica SA mostró interés inicial en el negocio, pero las conversaciones no avanzaron, señalaron las personas. Otros posibles compradores están estudiando el acuerdo, según una de las personas.

Una venta pondría fin a los esfuerzos de Virgin Mobile Latin America de seis años de capitalizar la creciente demanda de servicios de telefonía móvil en la región. La compañía comenzó a operar en Chile en 2012 y más tarde se expandió a Colombia y México, donde recibió el apoyo de inversores como Virgin Group, del multimillonario Richard Branson.

El año pasado, Virgin Mobile Latin America vendió su negocio en Perú a la española Inkacel. Un plan para establecer operaciones en Brasil y Ecuador no se materializó.

Representantes de Virgin Mobile Latin America, BTG y Telefónica rehusaron hacer comentarios.

El poder de Slim

En México, la compañía revende minutos inalámbricos que compra al por mayor a Telefónica. Mientras que tales "operadores de redes virtuales móviles" han tenido éxito en otros lugares, en México han tenido dificultades para competir contra América Móvil SAB, el gigante de las telecomunicaciones controlado por el multimillonario Carlos Slim.

A finales del año pasado, Virgin Mobile tenía una participación del 0,1 por ciento del mercado móvil inalámbrico mexicano, mientras que América Móvil acaparaba un 76%, según el regulador de telecomunicaciones IFT.

Virgin Mobile comenzó a operar en México apenas un mes antes de que el presidente Enrique Peña Nieto convirtiera en ley una reforma del sector de las telecomunicaciones.

El proyecto de ley tenía como objetivo fomentar la competencia y atraer inversiones extranjeras a un sector tradicionalmente dominado por unos cuantos multimillonarios locales, incluido Slim.

Además de Branson, otros inversores en la compañía en aquel momento incluían a Hermes Growth Partners, fundada por el ex presidente ejecutivo de Telefónica Juan Villalonga y el fondo de inversión estatal de Singapur Temasek Holdings Pte.

Nota Original: Virgin Mobile Latin America Is Said to Hire BTG to Explore Sale