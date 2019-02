Victoria's Secret se asocia con marca francesa de alta gama

Victoria’s Secret se ha asociado con una marca de lujo francesa para vender lencería de alta gama, ya que su nuevo líder busca expandirse más allá de los sostenes y la ropa interior con descuento.

El minorista en problemas comenzará a ofrecer una línea de LIVY en sus tiendas principales de Londres y Nueva York la próxima semana, así como ya lo viene haciendo en su sitio web.

La lencería cuenta con diseños de espalda con gráficos y precios significativamente más altos, como un bustier de cuero de US$ 350, un kimono bordado de US$ 490 y un sostén de US$ 150.

La asociación es la primera muestra de la estrategia adoptada por John Mehas, nombrado director ejecutivo de Victoria’s Secret Lingerie en noviembre.

Las acciones de la empresa matriz, L Brands, han caído 45% en los últimos 12 meses y las ventas en la misma tienda de Victoria’s Secret, una métrica minorista clave, han caído en los últimos dos trimestres.

Victoria’s Secret se ha visto perjudicada por no mantenerse al día con las cambiantes demandas de los consumidores, especialmente en temas relacionados con empoderamiento femenino y diversidad. Un ejecutivo fue criticado el otoño pasado por comentarios sobre la falta de modelos trans y de talla grande en el desfile de modas anual de la marca.

Su reticencia al cambio se ha hecho aún más evidente con el surgimiento de competidores como Savage X Fenty, de la cantante Rihanna, Aerie, de American Eagle Outfitters Inc., y ThirdLove, las cuales pretenden ser más inclusivas para las mujeres de diferentes formas, tamaños y contextos.

Las tendencias de la ropa interior también se han desplazado hacia la comodidad y el atletismo, en lugar de encaje, el acolchado y el realce.

Con la asociación con LIVY, la compañía parece estar redoblando su sello sexy. La colección de la diseñadora Lisa Chavy está llena de apliques de tatuaje y encaje. Las descripciones de varias prendas LIVY en el sitio web de Victoria’s Secret incluyen "sexy y feroz", "muy sexy" y "ultra sexy".