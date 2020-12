La aerolínea de bajo costo Viva Air termina el año con un factor de ocupación -a un día para terminar el 2020- en niveles similares a la etapa prepandemia, es decir, superiores al 90%. No obstante, este resultado se llega con la mitad de operaciones activas a las realizadas el 2019, explicó el CEO de la compañía, Stephen Rapp.

“Antes de la pandemia teníamos 35 vuelos por hora, pero ahora estamos en 18 vuelos por hora, lo que en cierta medida limita la posibilidad de reactivar nuevas rutas internas. Proyectamos que este año cerramos con poco más de 600,000 pasajeros transportados”, indicó.

En esa línea, el ejecutivo detalló que la demanda -sobre todo de vuelos locales- se está reactivando desde la quincena de octubre, en la que se denota una “recuperación gradual”.

“Desde la segunda quincena de octubre hemos visto una recuperación de demanda gradual, pero consistente”.

Así, entre los primeras rutas que se reactivó (y fue ganando más demanda) fue Cusco seguido de Piura e Iquitos.

“Desde que se abrió la posibilidad de visitar Machu Picchu gratis, la ruta a Cusco empezó a tener una alta demanda entre los peruanos. También se ha visto demanda importante a la playas del norte -especialmente a Piura- y a Iquitos”.

Un hecho que refleja la alta demanda es que de noviembre a la fecha se ha duplicado la venta de pasajes a Cusco y Piura, especialmente impulsadas por las festividades de Año Nuevo. Ello a pesar de las restricciones -en el uso de las playas- por ejemplo, que impuso la administración Sagasti para evitar la propagación del COVID-19.

Mientras que la demanda por vuelos internacionales -acotó a Gestión.pe- también se va levantando de pocos. En el caso de Viva Air, ofrece dos vuelos fuera de Perú: a las ciudades de Bogotá y Medellín en Colombia.

“El vuelo a Medellín recién se reactivó este mes, y ya registra factores de ocupación cercano al 95%. En el caso de Bogotá, operamos con vuelos diarias y para Medellín, tres vuelos a la semana”.

-Nuevos destinos internacionales-

Rapp comentó que una de la metas de la compañía es iniciar operaciones en la ruta Lima - Buenos Aires a partir del segundo semestre del 2021 , aunque este paso dependerá de cómo evolucione la pandemia para esa fecha en Perú.

“Si tenemos interés en la ruta Lima – Bueno Aires, que lo veo para el segundo semestre del 2021″.

Por el momento, este será la única ruta internacional nueva que se añadirá el próxima año.

Agregó -igualmente- que otro propósito del grupo Viva para el 2021 era consolidar el destino de Medellín como un hub . Lo que permitirá a los peruanos -dijo- que desde este destino puedan conectarse (vía vuelos de conexión) con Estados Unidos, México y el Caribe.

Acotó que otro ruta que también tiene interés la low cost abrir desde Lima, pero “a largo plazo“ es a Sao Paulo (Brasil).

-Los destino que serán más demandados en el verano del 2021-

El ejecutivo consideró que tras la temporada alta por las fiestas de fin de año, los destinos que generarán más demanda de los viajeros peruanos durante el verano del 2021 serían Cusco, Piura, Iquitos y Arequipa.

“Vamos a ver una demanda alta en estos destinos en el primer trimestre”. La low cost espera reabrir -en el mejor de los escenarios hacia marzo- cuatro rutas locales más, aunque el CEO precisó que ello dependerá de dos factores claves: si se amplia la capacidad de ocupación o los horarios de los aeropuertos y la situación de la pandemia para enonces.

¿Qué rutas son? Cajamarca, Tacna y Jaén.

“Me gustaría pensar que terminando el primer trimestre, si la situación del COVID se controla y hay mejoras (en los aforos de aeropuertos) me gustaría volver a retomar las rutas que no hemos reactivar hasta ahora que son los vuelos a Cajamarca, Tacna y Jaén”.

