A medida que la vacunación contra el COVID-19 va avanzando y las restricciones a los desplazamientos se reducen, el movimiento de familias y amigos también aumenta. En las próximas Fiestas Patrias, esta tendencia se hará aún más evidente.

Y es que, según la empresa de viajes Despegar, las reservas de paquetes de grupos para los días feriados que avecinan crecen en 65% respecto a meses previos.

“La tendencia de estas últimas semanas nos indica que un 50% va a realizar el viaje en familia y/o amigos, un 30% en pareja y 20% solos”, detalló Inés Hochstadter, country manager de Despegar para Perú, Ecuador y Colombia.

Destinos

Respecto a las ciudades preferidas por los peruanos, la ejecutiva explicó que la mayoría de búsquedas apunta a destinos nacionales. Entre ellos, pequeñas y medianas ciudades que ofrezcan una conexión con la naturaleza, ecoturismo y gastronomía.

Así, los destinos peruanos más demandados son Cusco, Piura, Iquitos, Tarapoto, Tumbes y Juliaca, en la reserva de vuelos y paquetes. “Se espera un aumento en viajes de último momento, los cuales siempre han tenido un peso importante”, anotó.

En el plano internacional, destacó que la categoría de sol y playa sigue siendo la favorita. En ese sentido, ciudades como Cancún, Orlando, Cartagena de Indias y San Andrés serán las preferidas de los peruanos.

Estadías

En función del destino, la cantidad de días de viaje de los peruanos en estas Fiestas Patrias también varía. Así, en el mercado doméstico, la mayoría de destinos tiene una estadía promedio de cuatro a siete días.

Por su parte, el promedio de estadía en playas de El Caribe y Miami junto con Sudamérica será de cinco a siete días; mientras que en destinos de Estados Unidos como Orlando y Nueva York sube de 15 a 30 días y; en Europa, de 21 días a más.

En cuanto a los tickets de los paquetes de viaje (vuelo, hotel y servicios como traslados o comidas todo incluido)para Fiestas Patrias, empiezan en US$ 100 por pasajero para destinos nacionales. Y para el exterior, las reservas inician en US$600 para en ciudades como Cancún, Punta Cana y Cartagena. Por su parte, el ticket promedio de un vuelo a Estados Unidos es de US$ 380 y a Europa US$ 670.