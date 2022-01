La transformación será uno de los factores determinantes en el crecimiento económico del futuro. “Si la innovación digital va a alterar el statu quo, el venture capital estará en el centro para hacer que suceda”, indica un reporte de Preqin titulado Markets in Focus: Alternatives Assets in the Americas.

“Pese a los desafíos que América Latina ha enfrentado, su industria de venture capital (capital de riesgo o capital emprendedor) promete un pipeline de transacciones a futuro que inyectará dinamismo e innovación en la economía”, se afirma en el documento.

Preqin pone como ejemplo el caso de Chile y Startup Chile lanzado el 2010. “El programa es único porque otorga financiamiento a compañías sin requerirles acciones”.

Startup Up Chile ha tenido cierto éxito con startups que han alcanzado un valor combinado de US$ 2,100 millones, la mayoría emprendimientos de fuera de Chile. El informe también destaca el caso de Startup Perú, que se lanzó a los pocos años de su par chileno.

“Si bien los programas aceleradores de empresas emergentes son importantes para la incubación de nuevas empresas, la financiación a través de capital de riesgo sigue siendo fundamental para ayudar a estas empresas lograr escala”, señala Preqin.

En la región, Softbank ha alcanzado protagonismo en ese rol. “Cuando Softbank Group lanzó su fondo enfocado en Latinoamérica el 2019, hubo gran bonanza en la industria”, precisa el reporte. Entre los deals más importantes están las inversiones que el grupo, acompañado de otros fondos, hizo en Rappi.

El arribo de SoftBank a la región probablemente tendrá un impacto en la lucha por transacciones. Una encuesta realizada por Preqin en enero del 2021 reveló que el 57% de gerentes de fondos latinoamericanos esperan que la competencia en la industria del venture capital se incrementará en los próximos 12 meses, más que en cualquier otra clase de activo.

De acuerdo con Preqin, uno de los sectores con mayor potencial para atraer al capital de riesgo es el de comercio electrónico. “El venture capital promete desatar el gran potencial de la región y proporcionar nuevas oportunidades económicas a millones”, indica.