Ventas de Tiffany en EE.UU. a turistas chinos caen en 25% en el último trimestre

Las ventas de Tiffany & Co. en Estados Unidos a turistas chinos cayeron más de 25% en el último trimestre, una tendencia que está empeorando a medida que se intensifica la guerra comercial entre los dos países.

La casa de joyas comenzó a ver grietas en el gasto turístico hace un año, y éste se ha deteriorado aún más en los últimos tres trimestres. Los ejecutivos de la compañía dijeron que la caída general de las ventas a turistas en Estados Unidos aumentó 25% en el último trimestre respecto al año anterior, y la disminución fue aún mayor entre los viajeros de China , sin dar una cifra específica.

La tendencia supone una amenaza para las compañías de lujo estadounidenses, que dependen de los bolsillos extranjeros para una parte importante de sus ventas.

El problema probablemente se agravará tras una advertencia sobre viajes el martes, en la que el Ministerio de Cultura y Turismo de China disuadía a los ciudadanos de visitar Estados Unidos debido a tiroteos y robos "frecuentes". La cadena de televisión estatal china dijo que las agencias policiales estadounidenses habían "hostigado repetidamente" a viajeros chinos.

"Por supuesto, no nos alegra que haya advertencias en contra de viajar", dijo el máximo responsable Alessandro Bogliolo en una entrevista el martes. Pero, claramente, eso está fuera de nuestro control. Nos estamos centrando en lo que podemos controlar.

Las estimaciones internas de la compañía muestran que los turistas extranjeros representan un porcentaje de dos dígitos de las ventas de Tiffany en Estados Unidos. Los ingresos de las Américas representaron alrededor de 40% del total de la compañía de US$ 1,000 millones en el primer trimestre.

No es solo Tiffany la que está sintiendo el impacto. Jeffrey Goh, máximo ejecutivo del grupo de aerolíneas Star Alliance, ha dicho esta semana que los miembros de su asociación han visto una disminución en viajeros procedentes de China.

Star Alliance incluye operadores como Air China y United Continental Holdings Inc. PVH Corp., propietaria de las marcas de ropa Calvin Klein y Tommy Hilfiger, informó el mes pasado que las tensiones entre Estados Unidos y China están provocando nerviosismo entre los consumidores.

Los datos de Estados Unidos muestran que el turismo chino ha estado cayendo. Tres millones de turistas chinos viajaron a Estados Unidos en el 2018, frente a los 3.2 millones del año anterior, según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo, que recaba datos de los formularios de aduanas de Estados Unidos.

No obstante, los ciudadanos chinos gastaron más en sus viajes: US$ 36,400 millones en el 2018, frente a los US$ 35,300 millones del año anterior, los mayores consumidores de todos los turistas internacionales.

Para Tiffany , la otra cara de la moneda es que el Gobierno chino está instando a sus ciudadanos a aumentar el consumo interno, lo que ayudó a impulsar las ventas del fabricante de joyas en China continental en dos dígitos en el primer trimestre.

Las tendencias cambiarias también están influyendo. Según Bogliolo, cuando los tipos de cambio eran favorables, los turistas chinos a menudo hacían listas de las marcas de lujo que querían comprar antes de viajar al extranjero. Esta tendencia se frenó cuando el dólar estadounidense se fortaleció, y los ciudadanos chinos se centraron en comprar más artículos en su país.

Las ventas a viajeros acaudalados tienden a concentrarse en la tienda principal de Tiffany en Nueva York, las tiendas de la costa oeste y las boutiques en el noreste que están cerca de las principales universidades.