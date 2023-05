A continuación, conozca las novedades de la marca con mayor participación de mercado en venta de vehículos livianos, con 22% a marzo 2023 y que hasta abril, sus ventas avanzaron 31.9% (tras venderse 12,827 vehículos, según data de la AAP).

-En los últimos 12 meses, según la AAP, se ha visto un aumento en el precio de los vehículos. ¿En el caso de Toyota qué ha pasado con el valor de sus autos?-

En efecto, en los últimos 12 meses hasta el mes de febrero (que es lo último reporte que tiene la AAP) se incrementó los precios de los vehículos nuevos en 7% en general, pero en abril hubo un retroceso de 0.8%. Esta caída se debe principalmente al tipo de cambio, ya que los vehículos en Perú se venden en dólares, por lo que, ante la reducción del dólar frente al sol, los precios se reducen. En el caso Toyota también hemos tenido un ajuste en nuestros precios en los últimos meses, pero siempre tratamos de revisar que este no impacte mucho en el valor final. En abril, por efecto del tipo de cambio, también se ha visto una reducción en el precio de nuestra flota Toyota.

¿Cómo avanza la demanda de SUV?

Las SUVs representan el 40% de las ventas totales del mercado, aunque el 2022 subió a 41%. Toyota tiene 15% de participación en este segmento, la que ha aumentado ya que hasta 2022 era 14%. En general, como Toyota, vemos que las SUVs nos están ayudando a cumplir nuestros objetivos. Dentro de las SUVs, las más vendidas son los modelos Rush, que es una SUV de tres filas de asientos y Raize. Hasta abril se ha registrado un avance de 50% en las ventas de nuestras SUV en relación al 2022, ya que se han vendido 3,940 unidades. (Tomando cifras de la AAP).

¿Qué se espera para los próximos meses?

Estamos enfocando nuestras ventas en tres modelos que son Raize, Rush y Corolla Cross. Lo nuevo que viene para los próximos siete meses es que vamos a lanzar una SUV pequeña para fin de año, específicamente para el cuarto trimestre del año. Con esta SUV esperamos aumentar nuestra participación de mercado.

¿De qué modelo se trata?

Va a ser una SUV que va estar entre los modelos Rush y Raize. Va a ser un vehículo compacto y nos va a ayudar a posicionarnos en este segmento. En el caso del modelo Rush, que tiene tres filas de asiento, lo adquieren generalmente personas/familias que valoran este atributo ya que tienen tres a cuatro niños y buscan un vehículo que no consuma mucho combustible al tener un motor pequeño. Mientras que el modelo Raize, cuyo precio es más bajo, lo usan principalmente familias más jóvenes y con hijos pequeños. Cada SUV tiene un perfil de usuario distinto.

¿A qué se debe el avance en la demanda de los SUV?-

Uno de las principales razones es porque hay una necesidad de vehículos más versátiles y amplios ante la expansión de las familias. En base a esta necesidad, los concesionarios de venta de autos comenzaron a extender la oferta de vehículos SUV. Recordemos que -en caso de Toyota- la SUV de entrada fue RAV 4, pero ahora se tiene a los modelos Rush, Raize y Corolla Cross. Estos usuarios migraron de los Hatchback, que antes tenían una participación considerable en el mercado, pero -ahora- es un segmento muy nicho.

Además de las SUV, también tienen una alta participación en pick up...

A nivel de mercado, este segmento pesa en la industria 15%, porcentaje que no ha variado. La diferencia está en la participación que tiene Toyota ya que el año pasado tenía una participación de 46% y ahora es de 50% siendo el Hilux, el modelo más vendido de Toyota. De donde viene la demanda, principalmente de la minería o aquellas empresas dan soporte a esta actividad tales como las contratistas y operadores. Otro segmento económico que también lo demandan son las empresas eléctricas, que usan capacidad de la tolva, así como la de alimentos y agroindustriales. En el caso de Toyota nuestra fortaleza está en el sector minero.

¿Se está apuntando a nuevos sectores?

Ahora estamos vendiendo algunas variaciones de pick up en las que incluimos una tolva en la parte posterior para colocar cosas que no son pesadas, pero que necesiten la fortaleza de la camioneta para ir a cualquier sitio. Estamos haciendo algunas pruebas con esta variación dirigida al sector más ligado a la logística, de última milla. Creemos que en este segmento podemos expandirnos con las pick up. A marzo 2023, las ventas de pick up avanzaron 27.6% en comparación al 2022, tras venderse 4,724 unidades. (Tomando cifras de la AAP).

En el caso de los autos eléctricos, ¿cómo avanza la venta de sus vehículos?

Como Toyota tenemos 22% de participación en el mercado de vehículos electrificados y nuestra oferta es 100% de autos híbridos. Creemos que podemos obtener más participación. No obstante, el reto es la poca disponibilidad de estos vehículos. Tenemos una lista de espera y estamos trabajando para acelerar este proceso. En los siguientes meses vamos a tener una mayor disponibilidad para atender la alta demanda. Hasta abril, las ventas avanzaron en más de 8%.

¿A qué se debe esta alta demanda? ¿por el precio de la gasolina?

Es una alternativa a la gasolina. En un vehículo híbrido, dependiendo de su tipo, podría reducirse el consumo de combustible hasta la mitad, mientras que en términos de emisiones, tienes como mínimo 40% menos emisiones que un gasolinero.

¿Los vehículos eléctricos son una competencia para los de gas natural?

Vemos, en realidad, que ambas se complementan. Como Toyota estamos enfocados en los vehículos electrificados. Sin embargo, el 20% de nuestras ventas son vehículos a gas ya sea GNV y GLP. De estos, casi 10% son de GNV. Ante ello estamos tratando de expandir las ventas de autos GNV para atender un segmento de mercado que está entre los US$ 10,000 y US$ 20,000 que -principalmente- son vehículos para taxistas.

¿De qué forma esperan expandirse en la venta de autos GNV?

Hace unos año nuestra proporción de ventas de autos GNV era cero, pero -ahora- casi el 10% de nuestros vehículos los vendemos con GNV porque hemos homologado vehículos para la conversión. En realidad, se ha expandido la oferta de modelos GNV que teníamos y esto ha permitido que se amplíe la demanda.

La cadena de valor de Toyota

El ejecutivo de Toyota indicó que la marca se está enfocando en desarrollar su cadena de valor, que implica el desarrollo de otros productos, principalmente servicios. Entre los que se encuentra el financiamiento vehicular, ya que el 27% de los vehículos adquiridos por sus clientes es a través de la opción de Toyota Life.

Otros servicios que también ofrecen a sus clientes es el mantenimiento prepagado y el seguro vehicular. El 65% de sus clientes, por ejemplo, compran su vehículo con la primera opción y el 53% con la segunda opción.

Una última innovación que se ha añadido -hace cuatro años- es la posibilidad de dejar, como parte de pago en la compra de un nuevo auto, el vehículo usado del cliente.

“Actualmente 1 de cada 10 vehículos que vendemos, ha sido a través de esta opción. En la que se reciben vehículos de todas las marcas”, detalló.

Sobre esta posibilidad, Caro mencionó que los autos que se dejan como parte de pago son vendidos por sus concesionarios. En el caso de Toyota, se está desarrollando la certificación de los vehículos seminuevos, que funciona principalmente con los autos de su marca dejados como parte de pago.

“Lo que hacemos es una inspección técnica al auto dejado como parte de pago. Le damos un año de garantía al comprador de estos vehículos, que a la fecha tienen un periodo de rotación mucho más alto. Lo que implica que está menos días en stock”, apuntó.

Agregó, finalmente, que la estrategia de Toyota -para los próximos 12 meses- se condensa, por un lado, en la expansión de cada uno de sus vehículos con nuevos modelos, a precios atractivos y competitivos, y, por otro lado, en la cadena de valor.

David Caro, de Toyota: La marca se está enfocando en desarrollar su cadena de valor, que implica el desarrollo de otros productos, principalmente servicios. Foto; Difusión.

