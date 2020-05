La situación del mercado de laboratorios no ha sido la mejor en los últimos años. Ya al cierre del 2019 el descenso fue de 5.54%, según IMS Health, lo que presagiaba un inicio de año en rojo. Sin embargo, en marzo, la situación se revirtió con crecimientos a doble dígito; ¿es producto del efecto covid-19?, no del todo, según indicaron fuentes del sector a Gestión.

Pero esta bonanza no seguiría en los próximos meses.

Lo cierto es que solo en marzo, el mercado de laboratorios creció 33.7% (ver tabla). Este resultado estuvo acompañado de algunos factores. Uno de ellos es el mayor stock de productos, que ha pasado factura en abril, sintiéndose de manera marcada las menores adquisiciones.

“Se han dado compras por parte de pacientes con enfermedades crónicas que no quieren quedarse sin sus medicamentos, otros han optado por comprar vitaminas”, refiere la fuente.

Según indicaron, algunas cadenas de farmacias o independientes adquirieron en el mes de marzo inventario para tres o cuatro meses, previendo que a nivel mundial se podría dar un desabastecimiento. “Sí hay compras de productos en mayor cantidad relacionados al covid-19, pero con un enfoque hacia los productos importados”, sostuvo otro actor del sector.

En este caso, los laboratorios americanos y europeos son los que más han crecido en ventas. Un ejemplo es el alemán Merck Sharp Dohme, que tuvo un repunte de 229% en sus ventas en el tercer mes del año, o Merck Biopharma y Bayer con 286% y 247%, respectivamente.

“Otro (laboratorio) que ha tenido un crecimiento importante es el inglés GlaxoSmithKline, que se da por Panadol, con una evolución de 177%”, indicó una fuente.

A estos productos que empujaron la demanda, en su totalidad medicamentos, se une la demanda por productos ligados a la situación de cuarentena como el alcohol y alcohol en gel, además de los ligados a los cuadros de gripe.

“Son productos que pueden usarse para el tratamiento del covid-19, pero que antes no tenían una venta tan fuerte. Pero en estos momentos el mercado está parametrado y complicado”, indicó otra empresa del sector, al hacer referencia a la venta de categorías no ligadas con lo farmacéutico.

Escenario poco auspicioso

Con cifras a doble dígito podríamos estimar que este año sí será de cierre en azul para los laboratorios, pero todo indicaría que no. “En abril ya se contrajo el mercado, se vienen meses complicados, y los que vendieron más tendrán una menor venta. No creo que el año cierre positivo”, estimaron en el sector.

Y es que hay dos frentes. Por un lado, está la venta de los laboratorios hacia las farmacias y, del otro, de las farmacias al consumidor final. “Y ese no ha sido bueno en abril. El delivery de farmacias no ha funcionado como se preveía, se han reducido los tiempos de atención en ellas, y con la gente en casa el consumo es menos y la salud no es la excepción”, sostienen.

A ello se suma que el estar en cuarentena la gente se enferma menos.