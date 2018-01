Venta de estaciones de servicios de Pecsa estaría en la recta final

La venta de las estaciones de servicio de Peruana de Combustibles SA, conocida como Pecsa, estaría tocando su recta final, según trascendió en el mercado.

La propuesta que habría quedado más cerca es la realizada por Corporación Primax, del Grupo Romero, que según se dio a conocer en el mercado ascendería a US$ 320 millones. No solo sería la propuesta por la compra, sino que la adquisición no incluiría el proyecto de terminal que tiene Pecsa en Mollendo, en el que planean invertir US$ 55 millones (Gestión 11.08.2018).

Trascendió que una de las fortalezas del acuerdo con Primax sería que el Grupo Romero se habría comprometido a ayudarle en el financiamiento del terminal de almacenamiento. Para ello solo faltarían acuerdos finales entre los asociados de Pecsa.

Aunque la operación no se ha cerrado, entre los otros dos interesados más rezagados estarían Repsol y Nexus, del Grupo Intercorp.

La dificultad del cierre de la venta, es que Pecsa no pertenece a un solo accionista, sino que es el resultado de la asociación de varias cadenas de estaciones de servicios integradas, por lo que algunos de sus socios todavía no toman la decisión definitiva.

Ante dicha operación se hicieron consultas a la empresa, pero no tuvimos respuesta hasta el cierre de la edición.

Con el cierre, Primax pasaría de 500 estaciones a más de 900 estaciones de servicios, pero además incluiría su desarrollo en zonas donde aún no tenía presencia, como en la Carretera Central.