Luego de dos meses de incremento de ventas de vehículos livianos (automóviles, camionetas, pick up, furgonetas, SUV y station wagon), la categoría frena su recuperación. Y es que, con 12,611 unidades colocadas en diciembre, anotó una caída de 12.4%.

Así lo señaló la Asociación Automotriz del Perú (AAP), tras explicar que tal variación resulta al comparar las ventas con diciembre del 2019, cuando se registró una colocación inédita de altos volúmenes de flotas.

El gerente de Estudios Económicos de dicho gremio, Alberto Morisaki, recordó que ese mes se vendieron hasta 14,000 unidades. Sin embargo, afirmó que la perspectiva sigue positiva.

Jaime Obreros, director de Marketing de Nissan Perú, también consideró que las cifras de diciembre último no marcan una desaceleración en la recuperación, pues habría respondido también a falta de stock en el mercado. En el caso de esta marca, aseguró que fue el mejor mes en facturación del 2020.

De esa manera, la colocación de vehículos livianos llegó a 112,181 unidades al cierre del 2020, con una caída de 26.2%. Aun así, el resultado mejora frente a lo estimado (-40%) en el momento más duro de la pandemia (Gestión 11.06.2020).

Asimismo, el desempeño es mejor al visto en los países de la Alianza del Pacífico como México (-28%), Colombia (-28.5) y Chile (-30.6%).

“En el acumulado a agosto, nuestra caída era la más alta (-50%). Lo importante es la recuperación. Si comparamos el segundo semestre versus el primero, hay un aumento de 84%”, comentó Morisaki.

Aunque todas las categorías cayeron, resalto un mejor desempeño de las pick up, furgonetas y SUV.

Expectativas y riesgos

Morisaki señaló que el cierre del 2020, la confianza del consumidor y el financiamiento les permite estimar un mejor desempeño este año, sobre todo, en el segundo semestre. Sin embargo, el volumen aún no se recuperaría al 100%.

“Veríamos un incremento de 20% a 25%, pero igual sin alcanzar 152,000 unidades de livianos del 2019. Será un rebote importante, pero sobre el resultado del 2020, llegando a 140,000”, proyectó.

Obreros fue aún más entusiasta y estimó un crecimiento mayor, lo cual llevará a Nissan a seguir abriendo tiendas y ampliando el portafolio. Como subsidiaria directa, estimó que sus stocks se regularizarán más rápido.

Asimismo, recordó que el 2021 no está libre de riesgos para el sector automotriz y la economía. Y es que, adicionalmente a la coyuntura electoral que avecina, también está presente la incertidumbre por la pandemia que aún no se mitiga y las vacunas que no llegan al país.

Tendencia en precios

Consultado por la evolución en el precio de los vehículos, Morisaki señaló que la fuerte competencia y la búsqueda de eficiencias en las marcas generarán que el aumento sea mínimo en el 2021, como ocurrió el año pasado.

“El tipo de cambio subió 9% y los precios de los vehículos aumentaron 3%, hay una fuerte relación entre ambos, pero el incremento no fue tan grande. Es un mercado con muchas marcas y más entrando”, comentó.

Refirió que el 2020 ingresaron nuevas marcas a competir al mercado local en plena pandemia y que el 2021 la tendencia seguiría. En tanto, Obreros dijo que la variación de los precios está bastante controlada.