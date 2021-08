Los vehículos menores propulsados con motor eléctrico, como los scooters, bicicletas y motos, aumentaron su precio en el mercado peruano debido al alza dólar, lo cual impactaría las ventas de las empresas que importan este tipo de vehículos durante el segundo semestre del año, señaló ZhiHui Huang, CEO de GreenLine.

En ese sentido, el empresario indicó que han reducido sus expectativas de venta para fines de año; antes estimaban vender 15,000 unidades de vehículos menores eléctricos que son importados desde China, pero ahora proyectan comercializar 10,000 unidades.

“La subida del dólar ha generado un incremento en el precio de nuestros productos de entre 10% y 20%. Si antes una moto eléctrica costaba S/ 1,650 ahora la cotizamos a S/ 1,950”, dijo.

Fletes

El ejecutivo sostuvo que la actual coyuntura que atraviesa el Perú ha generado un incremento en el tipo de cambio del dólar lo cual impacta al consumidor final y a sus utilidades para este año; otro punto crítico es el incremento en el precio del flete de importación en el puerto marítimo del Callao, anotó.

“Antes de la pandemia, un contenedor procedente de China a Perú costaba entre US$ 1,000 y US$ 2,000. Sin embargo, desde setiembre de 2020 este costo tuvo una tendencia al alza. En la actualidad, el costo aproximado del flete es de US$ 13,000 por contenedor. Esto quiere decir que existe un aumento de hasta 13 veces en el costo del flete”, precisó el CEO de GreenLine.

Mayor capital

Asimismo, el ejecutivo señaló que debido al aumento en el costo de la materia prima de los vehículos en China, se debe contar con mayor capital de trabajo para ofrecer variedad de productos.

“Por ejemplo en Greenline, el aumento en el costo de la materia prima genera un incremento de US$ 15 a US$ 40 por unidad de vehículo aproximadamente”, dijo.

Debido a la creciente tendencia de la micromovilidad en el país, el ejecutivo sostuvo que en el primer semestre del año registraron buenos resultados con mayores ventas en bicicletas y motos eléctricas; sin embargo, debido al alza de los precios de estos vehículos a partir de julio se podría reducir la venta, estimó.

Campañas

Con respecto a las próximas campañas como la de Navidad y Año Nuevo, el CEO de GreenLine precisó que, pese a que han hecho un ajuste de la demanda para este año, van a realizar campañas de promoción en sus tiendas y red de distribución a nivel nacional.

“Estos productos de micromovilidad sostenibles para la ciudad y los usuarios van a seguir en boga, cada vez más gente busca vehículos eléctricos en el país. Esperamos que esa demanda continúe pese a la subida de los precios”, acotó.