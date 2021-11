El fuerte repunte de cinco días en las acciones de Rivian Automotive Inc. provocó que el valor de la startup de camiones eléctricos se duplicara con creces desde su debut comercial de la semana pasada, en tanto que su capitalización de mercado ahora supera a la de Volkwagen AG.

Las acciones subían este martes hasta un 14% a US$ 169.70 en Nueva York, un 118% más que el precio de oferta pública inicial de US$ 78. Eso llevó la valoración de mercado de la compañía a alrededor de US$ 150,000 millones, convirtiendo a Rivian en la empresa más grande de Estados Unidos con cero ingresos.

Rivian, que cuenta con el respaldo de Amazon y Ford, superó la capitalización de mercado de Volkswagen de US$ 138,900 millones, a medida que inversionistas ansiosos por ingresar al sector de los vehículos eléctricos ahora tienen otra acción en la que invertir, además del pionero de la industria, Tesla Inc.

Volkswagen es el fabricante de automóviles más grande de Europa con alrededor de 10 millones de entregas de vehículos por año, lo que lo convierte en el número dos mundial detrás de Toyota Motor Corp.

Volkswagen genera alrededor de 250,000 millones de euros (US$ 300,000 millones) en ingresos anuales y apunta a alrededor de 15,000 millones de euros en flujo de efectivo neto limpio automotriz este año. El grupo de marcas del gigante industrial alemán incluye a los fabricantes de automóviles de lujo Porsche, Audi y Lamborghini, así como camiones pesados Scania y motocicletas Ducati.

Rivian ha crecido desde su salida a bolsa la semana pasada y ahora vale más que Volkswagen.

Mientras tanto, Rivian, que está desarrollando una camioneta pickup eléctrica, la R1T, y un SUV eléctrico, el R1S, comenzó a entregar algunas camionetas en setiembre, principalmente a sus propios empleados. Sin embargo, estima que la producción anual alcanzará los 150,000 vehículos en su instalación principal a finales del 2023.

El repunte desde la OPI también hace que la semana de debut de Rivian sea la mejor del año, justo por delante de Affirm Holdings Inc., que ganó un 117% durante sus primeras cinco sesiones. Estos datos excluyen las OPI que recaudaron menos de US$ 1,000 millones.

En las últimas semanas, las acciones de vehículos eléctricos de todo tipo y colores han visto un mayor interés por parte de los inversionistas minoristas, con Rivian, Lucid y Tesla encabezando la lista de activos más comprados de la plataforma de comercio minorista de Fidelity el martes.

En un momento durante la negociación del martes, Rivian valía más que casi el 90% de las empresas del S&P 500, incluidas acciones como Goldman Sachs Group Inc., Boeing Co., Citigroup Inc., Starbucks Corp. y Caterpillar Inc.