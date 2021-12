Vale SA, el segundo mayor productor de mineral de hierro del mundo, está considerando adquirir una participación en el enorme proyecto de Minas-Rio de Anglo American Plc en Brasil, según personas familiarizadas con el tema.

Las conversaciones preliminares, que comenzaron el año pasado, hasta ahora no han avanzado lo suficiente como para ser presentadas a los directorios de las empresas y existe la posibilidad de que no resulten en un acuerdo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Vale está analizando comprar una participación de 30% a 40% en el proyecto, o incluso una participación controladora, dijo una de las personas.

Anglo American y Vale declinaron hacer comentarios.

Un acuerdo ayudaría a Vale a cumplir su objetivo de aumentar la capacidad de producción anual a 400 millones de toneladas, lo que le permitirá diluir costos y recuperar el título de productor de mineral de hierro número uno del mundo, que perdió ante el Grupo Rio Tinto a raíz del desastre en la represa Brumadinho en el 2019.

La empresa con sede en Río de Janeiro también quiere posicionarse como uno de los principales proveedores de mineral de hierro de primera calidad, un ingrediente clave para que las acerías reduzcan su huella de carbono. Minas-Rio de Anglo tiene un mineral de alta ley de aproximadamente un 67% de contenido de hierro, más alto que el promedio de Vale.

Minas-Rio es una operación de mineral de hierro totalmente integrada, con una mina en el estado de Minas Gerais, una planta de procesamiento, un ducto de lechada y un puerto en Río de Janeiro. Se espera que el proyecto produzca 26.5 millones de toneladas al año. Adquirida a MMX Mineracao e Metalicos SA en 2008, la construcción y compra de Minas-Rio le costó a Anglo American alrededor de US$ 14,000 millones.

Gracias a un aumento en los precios de los metales en los últimos años, Minas-Rio ha pasado de ser un pasivo a una fuente de ingresos para Anglo American, lo que llevó a la empresa a desechar los planea de vender la mina.

Incluso con los precios de su producto principal por debajo de los máximos históricos de los últimos meses, Vale sigue generando una gran cantidad de efectivo. Centrada en la disciplina de capital y la devolución de valor a los accionistas, la minera ha estado vendiendo activos no esenciales para agudizar sus esfuerzos en depósitos de mineral de hierro y metales básicos.