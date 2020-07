Moderna Inc planea que el precio de la vacuna que desarrolla contra el coronavirus sea US$ 50 a US$ 60, una cifra mayor que lo que otros fabricantes de vacunas han acordado cobrar a los gobiernos, informó Financial Times citando fuentes con conocimiento del tema.

El precio se aplicaría a Estados Unidos y otros países de altos ingresos, según el reporte.

Un portavoz de Moderna dijo que la compañía estaba en conversaciones con los gobiernos sobre el suministro potencial de la vacuna ARNm-1273, pero no dio detalles sobre los precios "dada la naturaleza confidencial de las discusiones y contratos".

El precio propuesto de Moderna de US$ 50 a US$ 60 por tratamiento, o US$ 25 a US$ 30 por dosis, es más alto que el divulgado por Pfizer Inc y su socio alemán BioNTech en un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que es de US$ 39 por tratamiento o US$ 19.50 por dosis.

Pfizer, Moderna y Merck & Co han dicho que planean obtener ganancias de sus vacunas, mientras que algunos fabricantes de medicamentos, incluidos Johnson & Johnson, han anunciado que sus vacunas serán sin fines de lucro.