Declararse en bancarrota en Estados Unidos es costoso, especialmente para las pequeñas empresas. A medida que se intensificó la pandemia, incluso las empresas con suficiente efectivo para tratar de reorganizarse por la vía judicial perdieron la fe de que podrían permanecer abiertas después de reducir sus deudas.

El 28 de marzo, Carol y Henry Huffman de Pike Creek, Delaware, simplemente cerraron su tienda de catering especializado, el Cheese Chalet, en lugar de buscar protección judicial contra acreedores y la posibilidad de una reapertura.

“Esperar no era una opción”, dijo Carol Huffman en una entrevista. “Seguían diciendo que podría haber otro bloqueo en el otoño”.

Cientos de miles de propietarios de pequeñas empresas tomaron la misma decisión en el 2020, según investigadores. Colectivamente, liquidaron a millones de empleados y cerraron pequeñas tiendas, restaurantes y otras empresas en una ola de cierres silenciosos.

El próximo año podría ser diferente si la distribución generalizada de una vacuna da a los empresarios esperanza de que reducir la deuda bajo recuperación judicial vale nuevamente la pena.

“La bancarrota requiere que las personas tengan la esperanza de que habrá un futuro mejor del otro lado”, dijo Jared Ellias, profesor de bancarrota en la Universidad de California, Hastings College of the Law. “Sospecho que habrá un gran repunte en el primer y segundo trimestre especialmente. El factor principal no será la pandemia, será la vacuna”.

Mejor futuro

Una serie de cierres generalmente provocaría el aumento de las bancarrotas, según un estudio de académicos de la Universidad de Illinois, la Universidad Brigham Young y Harvard Business School. Pero en el 2020 los procesos declinaron, ya que algunos propietarios de negocios cerraron sus negocios, mientras que otros recibieron suficiente apoyo del Gobierno para retrasar las reorganizaciones.

“Todos esperábamos un aumento”, dijo Jialan Wang , profesora asistente de finanzas en la Universidad de Illinois. “Hemos vivido sorprendidos todo este año”.

Hasta noviembre, se presentaron 20% menos casos comerciales en comparación con el mismo período del año pasado, según estadísticas del Instituto Estadounidense de Bancarrota.

Abogados que trabajan con pequeñas empresas han instado a los clientes a esperar para presentar una solicitud si pueden, para tener un mejor chance de supervivencia a largo plazo, dijo John Mudd , abogado de bancarrota que trabaja principalmente con acreedores en San Juan, Puerto Rico. “Declararse en bancarrota puede implicar costos altos”, dijo.

Los costos del proceso y la retención inicial de un abogado pueden llegar a US$ 10,000 o US$ 15,000, dijo. “Muchos propietarios de negocios dirán: ‘Es mucho dinero’”.

