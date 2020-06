El diario La Tercera informó que el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios en Chile (Conadecus), Hernán Calderón, presentó una demanda en contra de la aerolínea Latam debido a una serie de presuntas infracciones que habría cometido en contra de dos millones de pasajeros que tenían vuelos comprados y programados luego que se iniciaron las restricciones aéreas tras las medidas impuestas por la autoridad por el COVID-19.

Esta fue presentadaante el 23° Juzgado Civil de Santiago y busca que la justicia sancione a la empresa no sólo por no desembolsar el dinero gastado por los consumidores que no recibieron el servicio, sino que se haga cargo del daño moral colectivo y lo repare a través de una indemnización económica.

Hasta el 2018 no existía esta posibilidad, por lo que esta demanda de Conadecus pondrá a prueba ante la justicia la posibilidad de que los usuarios sea compensados por la angustia o los riesgos de seguridad que corrieron, afectaciones a la integridad psíquica y dignidad, cuando los vuelos fueron cancelados y al no recibir los reembolsos correspondientes.

De acogerse esta acción civil, Latam -reporta La Tercera- podría ser condenada al pago de más de $ 367,000 millones (US$ 462.92 millones), además de multas de hasta US$ 3 millones, las más altas que contempla la Ley de Protección a los Consumidores en Chile.

Estas últimas irían en beneficio del Estado.

Hernán Calderón, presidente de Conadecus, explicó que han llegado cientos de reclamos por las nulas respuestas de Latam a los usuarios de la aerolínea.

“Hemos detectado la falta de respuestas a consumidores que ya pagaron sus pasajes aéreos completos y ahora la firma les impone condiciones para volver a ocuparlos o incluso ha entregado devoluciones con descuentos arbitrarios”, explicó el abogado.

Asimismo, señala que lo que más les preocupa es que la justicia actúe para proteger a los usuarios.

“Ya hemos sabido que se ha abierto este expediente de reorganización de esta empresa en Estados Unidos y es necesario que ante una eventual quiebra se restituyan estos montos a los consumidores, que en un caso como este no tendrían prioridad, se debe respetar los derechos de quienes pagaron anticipadamente por este servicio que ahora no se va a prestar y que son ellos los que tienen el derecho de libre elección y decidir qué es lo que harán con ese dinero, no es la empresa la que puede imponer nada en este caso”, expresó Calderón.