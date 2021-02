Un usuario de Reddit que reivindica tener conocimiento sobre Tesla pareció haber anunciado la compra de bitcoin por parte del fabricante de automóviles hace un mes, según una publicación de enero en la que dijo que la firma de vehículos eléctricos había comprado criptomoneda por un valor de US$ 800 millones.

La publicación recibió poca atención cuando apareció, el 2 de enero, pero ahora está atrayendo una segunda lectura, un día después de que el fabricante de automóviles eléctricos, liderado por Elon Musk, reveló una inversión de US$ 1,500 millones en la criptomoneda.

“Soy un desarrollador de software que trabaja en I+D en Tesla, en California. Durante las últimas 72 horas nuestra empresa compró 24701 BTC a un precio promedio de US$ 33,142”, publicó un usuario identificado como TSLAinsider.

“No tengo idea de lo que pasará una vez que esto llegue a los periódicos, pero creo que el precio se disparará aún más”, escribió el usuario.

Los moderadores de r/Tesla, un subreddit dedicado a las publicaciones sobre el fabricante de automóviles eléctricos, parecieron haber eliminado la publicación, pero se dejó arriba en r/bitcoin, donde se discute la criptomoneda.

El martes, a la luz de la divulgación de Tesla, se volvió a visitar la publicación en Reddit. “Gracias por el aviso, Elon”, señaló un cartel. “Envíame un PM (mensaje privado) antes de hacer tu próximo movimiento, por favor”.

Reuters no pudo verificar la identidad del usuario, si el usuario es un empleado de Tesla o si la publicación fue original fue modificada. Un mensaje a TSLAinsider no fue devuelto de inmediato. Tesla no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado a su oficina de prensa.

Tesla dijo en su informe anual publicado el lunes que la decisión de mover casi el 8% de sus reservas a bitcoin es parte de su amplia política de inversión destinada a diversificar y maximizar sus rendimientos en efectivo, incluida la tenencia de oro.

“Te lo dije”, escribió TSLAinsider el lunes. “Se rieron de mí y me rechazaron”.