La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) invirtió más de US$ 8 millones en la virtualización de la enseñanza de sus cursos en el 2020 y proyecta más que duplicar esa cifra este año para seguir ofreciendo contenidos digitales a los alumnos.

“Estamos aprendiendo que la modalidad presencial tiene muchas virtudes, pero esta (la modalidad virtual) también. Nuestros alumnos desean encontrar un modelo de aprendizaje que combine lo mejor de ambos mundos. Ese modelo tiene que ser adaptable y flexible”, señala Edward Roekaert, rector de la UPC.

“Necesitamos mirar hacia un modelo que permita que un joven que quiere hacer más que solo estudiar, lo pueda hacer, y que aquellos que se quieren dedicar únicamente a estudiar, también lo puedan hacer; que cada uno elija el modelo en el que se sienta mas cómodo, garantizando siempre la exigencia y la calidad de la educación”, agrega el académico.

Bajo esa lógica, Roekaert considera que la educación a distancia bien hecha no tiene nada que envidiarle a una educación presencial bien hecha. Por eso, el rector insiste en que la UPC busca “darle más libertad a los alumnos para elegir cómo quieren estudiar”.

“Yo soy un convencido de que no vamos a regresar a como eran las cosas antes ni debemos regresar a como eran las cosas antes. La educación tiene que brindar acceso. La transformación digital de las instituciones educativas en nuestro país pueden y deben contribuir a brindar acceso, equidad, inclusión y calidad”, asegura Roekaert.

La propuesta de la UPC

La universidad ha logrado una alianza estratégica con la plataforma educativa Coursera para la integración de contenidos digitales en su malla curricular. Así, incorpora cursos y certificaciones especializadas de las principales universidades e instituciones del mundo, como Yale University, Columbia University, Northwestern University, Johns Hopkins University, The University of Chicago, The University of Toronto, Imperial College London, IBM, Facebook y Google.

El objetivo de la alianza es potenciar la internacionalidad y empleabilidad de sus alumnos, incluso antes de graduarse. Los cursos serán gratuitos para los alumnos de la UPC y estarán disponibles a partir de marzo.

“Este convenio nos brinda la oportunidad de diseñar e implementar modelos de aprendizaje flexibles y adaptables, que permitan a nuestros alumnos adquirir los conocimientos y desarrollar las competencias que el mundo exige”, añade Roekaert.EndFragment