A más de dos meses de iniciada la cuarentena, diversos negocios urgen cambiar sus giros para no morir en el camino. En ese sentido, el municipio de Jesús María buscará promover el cambio de estos.

Jorge Quintana, alcalde de dicho distrito, indicó que hoy sostendrán una sesión de concejo en la cual se aprobará la ordenanza para el cambio de giro de negocios sin costo alguno y otorgarán facilidades para la reactivación económica de estos.

En ese sentido, a partir del 1 de junio la oficina de licencias de funcionamiento atenderá a las empresas. Por ahora, cuentan con más de 50 consultas al respecto. El distrito tiene un potencial de 5487 negocios que buscarán acogerse a esta medida.

“Tenemos una oferta importante de restaurantes y peluquerías que requerirán este cambio a través de protocolos. No vamos a poner barreras burocráticas para que funcione rápidamente el proceso”, aseguró a Gestión.

En cuanto a composición de actividades comerciales, en el distrito de Jesús María existen 488 oficinas (8.9%), 486 restaurantes (8.8%), 353 peluquerías (6.4%), 296 bodegas (5.4%), 200 bazares (5.3%), 174 fuentes de soda o cafeterías (3.2%), 155 tiendas de ropa (2.8%), 104 farmacias (1.9%), 76 zapaterías (1.4%), 27 hoteles y hostales (0.5%), entre otras categorías.

Inversión

Por otro lado, el distrito cuenta con 55 proyectos inmobiliarios en distintas fases de obra que comprenden multifamiliares, salud y comercio.

De estos, 25 empezarían a operar tras la autorización del Ejecutivo al contar pedidos de reanudación previos en el Ministerio de Vivienda.

En cuanto a inversión pública, el municipio destaca 3 actividades que estarían reanudándose hacia julio: el plan para cubrir baches (al 90%) en 106 calles con una inversión de S/ 2.2 millones, la rehabilitación de 17 cuadras de la avenida Mariátegui (al 60%) por S/ 3.1 millones, y el pintado (al 30%) de quintas y edificios mayores a 50 años –150 viviendas y los 33 edificios de la Residencial San Felipe– por S/ 2 millones.

Respecto al proyecto de Parque Arauco en la avenida General Garzón, el alcalde manifestó que este se encuentra suspendido por decisión de los inversionistas, por lo que no se registran avances aún.

Por ahora, más del 60% de los servicios de la municipalidad están suspendidos y quedan en funcionamiento los servicios de seguridad ciudadana, limpieza pública y mantenimiento de parques y jardines. Esto comprende la Casa de la Juventud, del Adulto Mayor, canchas de fútbol y piscina, entre otros. “Trabajamos con el mínimo personal indispensable y la atención al vecino comenzará a partir del 1 de julio”, sostuvo el burgomaestre.

Si bien están trabajando un sistema virtual para ofrecer los servicios municipales, este no estaría listo hasta en por lo menos 10 días. Este funcionaría a través de una aplicación y cuentas en banco para los pagos.

Deporte

Consultado por la apertura de espacios deportivos y de esparcimiento como las instalaciones de la Federación de Tenis o Natación, Quintana señaló que estas federaciones han planteado la puesta en funcionamiento con distanciamiento social al Gobierno.

“Me imagino que talleres o clases no habrá porque significaría contacto, pero que dos personas vayan a jugar tenis no debería generar mayor problema. No es lo mismo que el fútbol o el vóley. El tenis lo veo factible, no es el caso de la federación de natación”, finalizó.

Comercios. De todo los locales en el distrito, un 8.8% son restaurantes y un 6.4% peluquerías, dice Quintana. (Foto: GEC)

- Municipio buscará línea de financiamiento del Gobierno -

En cuanto a la recaudación por pago de arbitrios e impuesto predial, se tenía una proyección de S/ 45 millones; sin embargo, hasta el momento se ha obtenido S/ 25 millones, por lo que se ha generado un déficit de S/ 20 millones.

Por ello, el alcalde indicó que el presupuesto acumulado no sería sostenible en el año. Así, buscarán un financiamiento de 10 meses por S/ 27 millones hacia junio, en principio, con el Gobierno. El objetivo es contar una tasa preferencial, por lo que se evitará recurrir al sector privado.

“Proyectamos que esto no va a mejorar hasta el próximo año. Nos vamos a acoger al proyecto del Ejecutivo para cubrir gastos operativos. En agosto no tenemos para pagar la seguridad ciudadana y el recojo de basura”, dijo.

“En julio no llegaríamos al 100%, por lo que buscaremos asegurarnos hasta por lo menos febrero del próximo año hasta que este escenario se estabilice”, añadió.

Solo entre esos dos servicios, el gasto asciende a cerca de S/ 2 millones mensual. Pese a la partida de S/ 900,000 provista por el Gobierno, la ayuda sería insuficiente. Así, Jesús María no padecerá problemas por estos servicios ya que cuenta con estados financieros ordenados, aseguró.