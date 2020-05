El COVID-19 viene generando nuevos hábitos de consumo entre los peruanos. Uno de los más notorios -tras la aparición de la enfermedad y la prolongada cuarentena- ha sido el incremento de la demanda por los panes embolsados (vizcochos, pan chancay, petit pan, pan de molde, entre otros), lo que está generando que cerca del 20% de panaderías estén virando hacia la venta de estos productos, solicitando ante Digesa sus propios registros sanitarios.

“Durante este periodo de cuarentena el consumo de pan se ha mantenido en relación a los primeros meses del año, pero el consumo de panes embolsados se ha duplicado en las panaderías de barrio ya que las familias lo compran para varios días para evitar salir todos los días. Lo que está impulsando a las panaderías a solicitar un registro sanitario ante Digesa para la venta de panes embolsados ya sean tostadas, vizcochos, panes de molde, pan chancay, entre otros”, comentó a Gestión.pe el gerente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), William Heredia.

En ese sentido, dijo que la cuarentena -a diferencia de otros sectores productivos- no ha afectado a las panaderías, solo aquellas que operaban bajo el rubro de cafeterías y que han tenido que virar a únicamente panaderías o minimarket como es el caso de San Antonio.

“Además los precios se han mantenido dentro de los márgenes normales. No ha habido especulación. En cuánto a los insumos tampoco hemos tenido problemas de abastecimiento ya que los principales molinos aseguraron desde las primeras semanas de la cuarentena el abastecimiento del trigo, manteca y otros insumos. No hemos recibido quejas mayores sobre especulación, eso es nuestro mercado no ha pasado”, acotó.

Añadió que la demanda por panes embolsados, está generando una oportunidad para las 15,400 panaderías a nivel nacional -en su mayoría mypes- por lo que el 20% de ellas están solicitando registro sanitarios para vender panes embolsados.

“Lo que venimos observando es una ampliación de las carteras de productos de panificables hacia productos productos embolsados, y muchas panaderías están sacando su registros sanitarios de pan de molde, por ejemplo. Cerca del 20% de panaderías están realizando sus trámites para la obtención de registro sanitarios no solo en Lima sino en regiones como Cajamarca, Piura, entre otras . En la Asociación -por ejemplo- tenemos demanda de varios de nuestros agremiados en provincias para ayudarlos con el trámite ante Digesa”, indicó.

La alta de demanda de panes embolsados -acotó- no solo es producto del temor a salir de casa todos los días de las familias para comprar pan, sino que se añade la demanda de negocios como sangucherías que poco a poco están reabriendo para ofrecer sus productos a través del servicio de delivery.

-Delivery en panaderías-

Igualmente explicó que las panaderías se están preparando y capacitando para ofrecer hacia el segundo semestre del año el servicio de delivery siguiendo protocolos de bioeseguridad para disminuir riesgos de contagio .

“Las panaderías se están preparando para un escenario, que podría ser en la fase 2, de delivery. Actualmente este servicio no se está ofreciendo, pero se están elaborando los protocolos”, puntualizó.

Subrayó que se están preparando, tomando en cuenta que a diferencia de los restaurantes, no cuenta con experiencia en este servicio. “Para ofrecer este servicio no se está pensando en contratar un repartidor Glovo o Rappi sino contratar a una persona de su propio equipo que sea el que lo realice. Las panaderías además se están capacitando en tecnologías de pago electrónico, de cómo es el servicio de entrega a domicilio y en la elaboración del protocolo de bioseguridad”, acotó.

Heredia agregó que en un primer momento el servicio de entrega a domicilio lo ofrecerá un 5% de las panaderías . “En una primera etapa lo ofrecen los negocios más grandes del sector y que tengan habilitado el sistema de pago electrónico o POS. El 5% de panaderías esta preparado para hacer el servicio delivery en la segunda mitad del año”.

Lea también