La "U" tendrá desde el 7 de agosto su Museo Crema: espera recibir 82 mil visitas en el primer año

A nivel de región ya gozan de este atractivo en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile e incluso Ecuador. Y faltaba Perú, un país que vive el fútbol con pasión. Pero esto cambiará desde el 7 de agosto, fecha en que se inaugurará el primer museo del fútbol de manos del Club Universitario de Deportes. Es así que el Estadio Monumental, ubicado en Ate, destinará 5,500 m2, divididos en cuatro niveles (zona de la tribuna Occidente) para poner en marcha este proyecto, el cual espera recibir en su primer año 82 mil visitantes.

La puesta en marcha del proyecto fue encargado a la empresa INCA, encargada de la puesta en actividad del museo. Daniel Sánchez Ruber, gerente general de la empresa gestora, detalló que este proyecto requerirá de una inversión cercana al millón de dólares, y su financiamiento no requerirá de recursos del club crema. Y lo que más destaca es que será el primer museo del fútbol de Perú.

"El Estadio Monumental ya estaba preparado para un museo de este tipo, lo hemos visto en los planos originales, y se tendrán dos zonas, una que es el museo propiamente dicho (zona central) y la otra que comprende la visita al mismo terreno de juego, al igual que en clubes como Real Madrid, Boca Juniors o F.C. Barcelona", sostuvo Sánchez. El museo de la "U" también tendrá una triple línea de tiempo llamada la "Rampa Crema" en 220 metros, donde se puede ver la evolución del equipo como del fútbol peruano.

​El objetivo, continuó Sánchez, es que los visitantes interactúen en todo momento dentro del recinto. Para ello, la propuesta incluye: sala de trofeos, murales interactivos, dos mil piezas de historia del club crema en exhibición, sala de cine y hologramas donde destaca el del mítico jugador Lolo Fernández invitando a los visitantes a conocer el club.

Etapas y financiamiento

La puesta en marcha del Museo Crema, que deriva de los auspicios de empresas así como de personas naturales que no son otros que los hinchas es la que está haciendo realidad la primera de las tres etapas del museo. Así, las empresas son los auspiciadores principales mientras que los fanáticos, dice Sánchez, podrán aportar entre US$ 15 mil y US$ 5 mil según la categoría que elijan. En total serán 15 auspiciadores en todas las categorías.

"La primera etapa se pone en marcha este 7 de agosto, y que implica el 60% del museo, la segunda etapa debería estar en marcha a fines de año y la tercera para el 7 de julio del 2020, aunque no descartamos que si todo va bien podamos hacerlo en un plazo más breve", comentó el representante de INCA.

Ya en funcionamiento, el museo crema deberá tener un 13% visitas de turistas, ello en base a que a nivel mundial el 55% de visitantes a museos de fútbol en el mundo son turistas. Con cálculos a un corto plazo Es así que se estima tener en un corto plazo unos 695,000 visitantes, de los cuales 312,000 serán nacionales, 46,000 escolares y 382,000 turistas.

Sin duda, la parte comercial será el gran aporte de este proyecto. Por ello, la tienda oficial de la "U" tendrá un espacio en este recinto y esto motivará el sumar más licencias para diferentes productos que se esperan lanzar próximamente. "Solo la tienda, con los productos oficiales debe representar el 40% de los ingresos", sostuvo Sánchez.

El costo de la entrada básica será de S/ 25 y según las proyecciones de INCA tendrá ingresos al año similares a los de los principales museos de la capital. Incluso, ya hay operadores turísticos interesados en ingresar al museo crema en la ruta de visitas.