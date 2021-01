El sector retail ha sido por años uno de los más expansivos, pero el 2020 sintió, durante varios meses, el freno que le puso el COVID-19. Sin embargo, este 2021 está lleno de retos y estará marcado (nuevamente) por el uso de los medios digitales.

La caída del sector en el 2020 fue de casi 9%, según cifras de Euromonitor, sumando a una expectativa de recuperación lenta.

Lo que se viene

Para Scotiabank, desde su área de Estudios Económicos, la mejora empezó a darse en los últimos seis meses del 2020, aunque ello no compensaría el efecto de la pandemia sobre las ventas en tiendas por departamentos y en tiendas de mejoramiento del hogar.

“Para el 2021 proyectamos un crecimiento del sector comercio de cerca de 11%, en la medida en que prevemos una atención normal en los locales comerciales y una gradual recuperación del empleo y los ingresos. Este contexto debería favorecer la recuperación de las ventas minoristas en el 2021, pero sin llegar aún al nivel de ventas del 2019”, indicaron, hablando de un escenario sin segunda ola.

Retos del mercado

En opinión de Percy Vigil, experto en temas de retail, diciembre suele ser el mes salvador del retail y, aunque no se tienen cifras oficiales, en el 2020 no habría sido la excepción. “Las personas se han ido acostumbrando al aforo y se suma la venta online tanto a retailers como los acuerdos que los centros comerciales hayan llegado con las marcas”, dijo.

Sin embargo, en el periodo 2020-2021 aún existen factores que no encajan. “Uno es la vacuna que no tiene una fecha definida; también se habla de una segunda ola, que dependerá de cómo fueron las últimas semanas del 2020, y el factor político, que no sabemos cómo afectará a las ventas”, anotó.

Así, fuera de aperturas o reaperturas, el foco estará, dice Vigil, en cómo sacar adelante las operaciones.

“Se tiene que trabajar en vacancia y el otro punto es incrementar ventas en un entorno de protocolos y distanciamiento social. Ya el consumidor se va adecuando a ello, pero los malls tendrán que ver cómo adecuar su oferta. En el 2021 las restricciones continuarán y el reto está en cómo mejorar el ticket de compra y la venta”, sostuvo.

Mirada al futuro

En cuanto a nuevos proyectos, lo primero es que el 2020 no nos dejó muchos anuncios. Dos proyectos cuya puesta en marcha estaba prevista inicialmente para marzo y abril fueron aplazados en sus fechas de inauguración y vieron la luz en el último trimestre del 2020; estos son Mall Aventura Chiclayo y Mall Plaza Comas.

Lo que se vendría ahora es un retraso de un año. “Todo lo que era para el 2021 está corriendo un año, pero esto no solo se da en el rubro de los malls sino en todos los sectores”, dice Javier Postigo, gerente general de Mall Aventura.

En efecto, en el caso de este operador, que ya había empezado la construcción de sus malls en San Juan de Lurigancho e Iquitos, que iban a estar operativos en marzo y agosto de este año, respectivamente, ahora irán en los mismos meses pero en el 2022.

En tanto, otros operadores menores anuncian inicios de proyectos más pequeños, como los strip centers.

La llegada de las marcas

Pero para tener un centro comercial no basta la voluntad de los malls, ni de los terrenos, sino que los retailers apuesten por llegar.

Es que no solo en el Perú hay marcas que están cautelosas; esto es algo que pasa a nivel mundial. “Las que ya estaban con un pie puesto en el mercado lo podrían retomar, pero aún no se ven grandes marcas que quieran llegar en el 2021”, señaló.

Uno de los malls que está interesado en sumar marcas y que en el 2020 sumó a nuevos locatarios, usando espacios dejados por otros operadores, fue el Jockey Plaza. Mariana Becerra, su directora comercial, dijo a Gestión que para este año estarían llegando marcas internacionales; ya en el último cuarto del 2020 se fueron sumando 35 nuevas marcas.

Los ganadores: supermercados y home center

Los supermercados y sus conceptos similares de menor tamaño tendrían un horizonte interesante en el entorno que se viene en el 2021, con el objetivo de consolidar y crecer, producto de que el público buscará la cercanía, como lo ha venido haciendo. Según Scotiabank, el nivel de ventas de los supermercados ha sido de doble dígito, debido a la mayor demanda de alimentos y productos de limpieza, incrementándose el monto promedio de compra y reduciéndose la frecuencia de visitas.

Pero no solo este sector es uno de los ganadores. Está el de mejoramiento del hogar, que ha sido empujado a resultados positivos debido a la venta embalsada, ante el cierre por varios meses en el 2020 de los establecimientos, los recursos obtenidos por acceso a CTS o fondos de pensiones, y la compra de nuevas viviendas. Para este año se espera que el sector vuelva a crecer, inclusive a un ritmo de dos cifras.

“Nuestra proyección depende de diversos factores: mejora progresiva del empleo formal -que confiere sostenibilidad al nivel de ingreso-, especialmente para el segundo semestre del año, época en la cual asumimos que ya contaríamos con una vacuna que reduzca la probabilidad de un rebrote del covid-19, y ya se contaría con un nuevo Gobierno”, señalaron. Y no olvidemos a las tiendas por departamentos que poco a poco han ido recuperándose. El uso de promociones y descuentos las acompañó desde que a fines de junio del año pasado volvieron a operar y el canal e-commerce fue otro aliado.