Tesla Inc. tiene el potencial de ser una de las compañías de software más valiosas a medida que la tecnología se convierte en el campo de batalla en la carrera de los vehículos eléctricos, dijo el miércoles un analista de UBS.

A pesar de que los fabricantes de automóviles tradicionales, como General Motors Co. o Ford Motor Co., pueden desafiar el liderazgo de Tesla en la cantidad de vehículos eléctricos vendidos, Elon Musk, sigue siendo el líder indiscutible en tecnología, especialmente en software, escribió Patrick Hummel de UBS en una nota a los clientes.

El software no solo se convertirá en el principal punto de disputa en el espacio de los vehículos eléctricos, sino que también será el principal impulsor de la valoración, dijo el analista.

Aunque Tesla es claramente el líder de la industria en vehículos eléctricos en este momento, los fabricantes de automóviles tradicionales ya están dando grandes pasos. Solo este año, varias compañías automotrices mundiales han presentado planes para impulsar agresivamente la electrificación.

GM dijo que venderá solo modelos con cero emisiones para el 2035 y Ford se comprometió a vender casi sólo vehículos eléctricos en Europa para finales de la década.

Sin embargo, según Hummel, “la narrativa ya no se trata de ganar en vehículos eléctricos, se trata de ganar en software”.

En Europa, marcas como Volkswagen, Porsche y Audi se están poniendo al día rápidamente. Según Michael Dean, un analista que sigue el mercado automotriz europeo para Bloomberg Intelligence, Volkswagen está lista para superar a Tesla como líder del mercado de vehículos eléctricos con batería para el 2023.

A medida que los competidores de la UE lanzan 42 nuevos vehículos eléctricos con batería hasta 2022, la valoración polarizada y la ventaja técnica de Tesla se puede reducir, escribió Dean en una nota del 3 de marzo.

Las acciones de Tesla subieron más de 350% en los últimos 12 meses. Hummel duplicó con creces su precio objetivo para Tesla, elevándolo desde US$ 325 a US$ 730, y mantuvo su calificación de equivalente a mantener.

También elevó sus estimaciones para reflejar un mayor crecimiento del volumen en un mercado de vehículos eléctricos de rápido crecimiento y una participación mucho mayor del software en la mezcla de ingresos, lo que lleva a mayores márgenes.

UBS ahora espera que Tesla gane US$ 4.38 por acción en el 2021, frente a la proyección previa de US$ 4.18. Los analistas esperan en promedio una ganancia de US$ 4.09, según datos compilados por Bloomberg.