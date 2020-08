Empresas







UBS se desvincula de venezolanos ricos en medio de sanciones UBS administra desde EE.UU. un estimado de entre US$ 2,000 millones y US$ 3,000 millones en activos de venezolanos ricos, dijo una de las personas, una cantidad relativamente menor en comparación con el resto de sus negocios latinoamericanos. Un pequeño número de clientes del país latinoamericano tiene su dinero en Suiza, dijo una de las personas. Esas cuentas no se cerrarán.