UBS decide mantener umbral de US$ 2 millones para clientes ricos

UBS Group AG no tiene planes de seguir a otros bancos y elevar el umbral de US$ 2 millones para el acceso a sus servicios de banca privada, dijo la directora de gestión patrimonial global para China del banco suizo.

“Es algo que no está en discusión”, dijo Marina Lui en una entrevista en Hong Kong, respondiendo a una pregunta acerca de las medidas adoptadas por otros bancos para elevar los mínimos que se exigen a los clientes particulares. “No queremos limitarnos, un cliente de US$ 2 millones puede convertirse de la noche a la mañana en un cliente de US$ 2,000 millones”.

Otros gestores patrimoniales han elevado sus mínimos en los últimos años, en tanto una regulación más estricta y costos más elevados de cumplimiento de normativas han llevado a los bancos a centrarse en clientes de mayor valor. Tanto Standard Chartered Plc como el Banco de Singapur de Oversea-Chinese Banking Corp. anunciaron planes de elevar los activos mínimos requeridos a sus clientes privados de US$ 2 millones a US$ 5 millones.

Para justificar el hecho de que la política global de UBS se mantiene sin cambios, Lui mencionó el ejemplo de un cliente chino anónimo que tres años atrás se encontraba cerca o incluso por debajo del saldo de US$ 2 millones requerido para mantener su cuenta en la banca privada. Luego se vio catapultado a la categoría de multimillonario al inscribir su compañía en la bolsa de Hong Kong, dijo Lui, que no accedió a identificar al cliente.

Lui rehusó dar cifras específicas, pero dijo que la rápida creación de riqueza en China contribuyó a que UBS incrementara la gestión de patrimonio chino en el exterior dos veces más rápido que la región en su conjunto. “Los activos bajo gestión de China crecieron cuatro veces desde el 2012, en comparación con dos veces en la región”, dijo.

UBS es el mayor gestor patrimonial de Asia, con un total de activos bajo gestión de US$ 382,000 millones al término del año pasado, según Asia Private Banker.

Si bien muchos de los clientes continentales de UBS son emprendedores que hicieron sus fortunas mediante la realización de acuerdos y la toma de riesgo, suelen adoptar un enfoque más conservador a la hora de invertir su dinero en el exterior, dijo Lui. “Lo que quieren hacer con el patrimonio afuera es muy diferente. No buscan algo que sea muy radical o de rendimiento elevado, es su dinero para imprevistos”.

A UBS le está costando encontrar buenos candidatos para incorporar a su equipo de 180 gerentes de relaciones de Hong Kong para atender a los clientes chinos del continente, dijo Lui. Después de que este se expandiera rápidamente desde las 50 personas originales hace cuatro años, se prevé que el equipo crecerá sólo un 5% este año, dijo.

A fines del 2017, UBS tenía más de 1,000 gerentes de relaciones con el cliente en la totalidad de la región Asia Pacífico.Pese al gran crecimiento de su negocio offshore, el verdadero premio reside en manejar dinero local en un momento en que China abre gradualmente el sector de la gestión patrimonial a los bancos extranjeros, dijo Lui.

UBS espera trabajar con los clientes chinos que atiende en Hong Kong para manejar una cantidad mayor de los activos que éstos mantienen en China, agregó.

“Estos clientes suelen tener un 20% de su patrimonio con nosotros y el otro 80% está en China”, dijo. “Es una excelente oportunidad para aprovechar”.