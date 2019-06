Uber revela que agencias tributarias de EE.UU. y otros países la investigan

La plataforma de transportes Uber reveló este martes que está siendo investigada por las agencias tributarias de Estados Unidos y otros siete países, entre ellos México y Brasil, lo que puede suponerle un impacto fiscal de US$ 141 millones como mínimo en el próximo año.

En un informe entregado hoy a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, Uber explica que la Agencia de Recaudación de Impuestos (IRS) actualmente está examinando sus ejercicios el 2013 y 2014, mientras que México, Brasil, Holanda, Reino Unido, Australia, Singapur e India tienen auditorías abiertas entre el 2010 y 2019.

La firma cree tener reservadas las "cantidades adecuadas" en esas jurisdicciones, pero reconoce que hay una "alta incertidumbre" sobre la resolución o el cierre de las investigaciones, lo que puede "cambiar significativamente" su balance de beneficios fiscales brutos no reconocidos en los próximos doce meses.

Debido al número de años y de asuntos que las autoridades están examinando, Uber dice que espera sufrir una reducción en sus beneficios fiscales brutos no reconocidos de "al menos US$ 141 millones" en los próximos doce meses, relacionados con pesquisas sobre sus "posiciones en los precios de transferencia".

Los precios de transferencia son una contraprestación acordada entre entidades pertenecientes a un grupo de sociedades a efectos de planificación fiscal, según recoge laOCDE , una práctica a veces utilizada para declarar en jurisdicciones con menor tasa impositiva.

Uber salió a bolsa el pasado 10 de mayo en una de las operaciones más esperadas del año, ya que aspiraba a superar los US$ 100,000 millones de capitalización, pero no ha superado su precio de salida, de US$ 45 por acción, en buena parte por las dudas de los inversores respecto a la rentabilidad de negocio.

Precisamente la semana pasada informó de que hasta marzo de este año, antes de salir a bolsa, perdió US$ 1,012 millones frente a los US$ 3,748 millones que ganó en el primer trimestre del 2018, y a pesar de un aumento del 41% de los ingresos brutos por reservas.