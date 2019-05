Uber perdió US$ 1,012 millones en el primer trimestre antes de salir a bolsa

La compañía de vehículos de alquiler con conductor Uber perdió US$ 1,012 millones en el primer trimestre de 2019, justo antes de salir a bolsa, frente a los US$ 3,748 millones que ganó entre enero y marzo de 2018 y a pesar de un aumento del 41% de los ingresos brutos por reservas.

La compañía de San Francisco (California, Estados Unidos) reportó una pérdida por acción de US$ 2.26, con una facturación de US$ 3,099 millones, un 20% más interanual.

Sin embargo, Uber cuenta con 93 millones de usuarios mensuales activos, un 33% más respecto al mismo periodo del año anterior, y realizó 1,550 millones de viajes hasta el 31 de marzo, un 36% más.

Del total ingresado, la mayor parte provino de su negocio de transporte, que aportó US$ 2,376 millones, aunque su división Uber Eats, que transporta comida a domicilio, aumentó su facturación un 89%, hasta los US$ 536 millones.

Por regiones, Estados Unidos y Canadá sigue siendo la que más aporta, con US$ 1,750 millones facturados en los dos países, seguida de Europa, con US$ 487 millones. En ambos casos, la facturación aumentó en un 26% interanual.

Por otro lado, Latinoamérica reportó un descenso del 13% en la facturación, con US$ 450 millones.

En total, el bruto de las reservas (incluido Uber Eats) sumó US$ 14,517 millones, un incremento del 34%, impulsado en gran manera por el reparto a domicilio, que duplicó su facturación bruta (108% más).

El consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, valoró sus buenos resultados con "una media de 17 millones de viajes diarios y una tasa anual de reservas brutas de US$ 59,000 millones".

El máximo ejecutivo explicó en un comunicado donde daba cuenta de sus resultados que el foco de la compañía ahora es "ejecutar nuestra estrategia para convertirse en una tienda de una parada para el transporte local y el comercio".

En estas cuentas el efecto de la salida a Bolsa de Uber no se aprecia ya que se cerraron a 31 de marzo, más de un mes antes de su salida el 10 de mayo.

El comunicado señala que en esta operación la compañía reforzó su balance de cuentas al hacerse con US$ 8,000 millones (descontados los costes de su debut en el parqué), así como US$ 500 millones extra procedentes de un acuerdo privado con PayPal.

En las operaciones electrónicas en Wall Street posteriores al cierre de los mercados, Uber crecía un 0.18% y sus títulos se vendían por US$ 39.87, muy por debajo de los US$ 45 que estableció para su debut en Bolsa, una marca que todavía no ha superado.