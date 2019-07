Uber y Lyft, los gastos más frecuentes para viajeros de empresas

La transferencia de fondos de las empresas a plataformas digitales de transporte de pasajeros continúa creciendo a medida que las aplicaciones ganan terreno entre los viajeros de negocios norteamericanos.

Uber Technologies, Inc fue el proveedor de servicios en el que más gastos incurrieron los empleados en sus viajes en el último trimestre, según un informe de Certify, un proveedor de software que permite a las empresas gestionar los gastos de viaje. Los recibos de Uber representaron el 12,7% de todas las transacciones corporativas entre los clientes de Certify. De media, los viajeros gastaron US$ 25.37 por transacción de Uber.

Su competidor Lyft, Inc. también ganó cuota de mercado en el segundo trimestre, y representó el 3.8% de todas las transacciones, un aumento del 2.6% para la aplicación respecto a dos años antes. Los taxis perdieron cuota de mercado en las ciudades de Nueva York y Chicago con los tradicionales taxis amarillos.

"Si usted es propietario/operador de un taxi, debe encontrar un nuevo modelo de negocio porque la tendencia es clara y continúa dando como resultado menos viajes en taxi", dijo el responsable de Certify, Bob Neveu.

En un intento por frenar la congestión del tráfico y evitar un mayor perjuicio a la industria del taxi, la ciudad de Nueva York y los políticos del estado han introducido una serie de normas en el último año a las plataformas digitales de transporte.

Las cadenas de comida rápida son una opción popular cuando se paga con la tarjeta corporativa, probablemente debido a su predominio y conveniencia. Starbucks, McDonald’s y Chick-fil-A fueron los restaurantes más frecuentados en el último trimestre. McDonald’s fue el establecimiento en el que más se gastó, tanto para el almuerzo como para la cena.

Una adición reciente a los informes de Certify son los viajes en los patinetes eléctricos. Lime y Bird fueron los servicios de patinetes más usados. Las dos start-ups operan en más de 100 ciudades en todo el mundo y se han valorado en hasta US$ 2,500 millones.

Los gastos más probables en Amazon.com Inc. y Walmart Inc. son elementos y servicios de tecnología como los servicios web de Amazon o un cargador de computadora portátil. El coste medio de transacción de Amazon fue más del doble que para Walmart, en US$ 121 y US$ 55 respectivamente.

Certify publica un informe de gastos trimestrales basado en más de 10 millones de transacciones de viajes de negocios de clientes, entre ellos Exxon Mobil Corp, H&R Block, y Garmin.