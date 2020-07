Empresas







Uber compra Postmates por US$ 2,650 millones Uber Technologies Inc ofreció el lunes comprar Postmates Inc por US$ 2,650 millones en un acuerdo estructurado al 100% en acciones que le dará mayor presencia en el negocio de reparto de comida a domicilio en un momento de auge del sector por los confinamientos contra el coronavirus.