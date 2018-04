Twitter ya no es un desastre, pero aún no celebre

Twitter Inc. ya no es un basurero de desechos tóxicos corporativo. Eso no significa que la compañía se haya convertido en un hermoso parque, aunque los inversionistas en acciones son excesivamente optimistas de que Twitter hará la transformación.

Hay señales legítimas de una recuperación de Twitter en su informe de ganancias del primer trimestre, aunque desde las profundidades de la desesperación de hace un año. Los ingresos aumentaron un 21% en comparación con el primer trimestre del 2017, informó Twitter el miércoles, y la compañía continúa sumando usuarios lentamente.

Twitter también registró una ganancia neta que no fue maquillada por los contadorespor segundo trimestre consecutivo. Ese no es un hito que los inversores suelan encontrar sorprendente para las empresas de tecnología, pero es un logro notable para una empresa que ha gastado irresponsablemente durante la mayor parte de su historia.

Este es Twitter, por lo que debe haber nubes oscuras pese a todos los aspectos positivos. La compañía advirtió que su tasa de crecimiento de los ingresos se reducirá al ritmo que Twitter experimentó en el 2016. Tomando la previsión de la empresa literalmente, se traduce en ingresos de aproximadamente US$ 2,850 millones para el año, o un crecimiento de aproximadamente un 17% frente al 2017 de Twitter. Ese no es un híper crecimiento.

Twitter también dijo que planea contratar de 10% a 15% más personas este año. Nuevamente, eso no es sorprendente para una empresa tecnológica.

​La matriz de Google contrató a más de 50 personas por día en promedio en el primer trimestre. Pero Twitter acaba de terminar una desordenada limpieza de su estructura de costos, y los inversores deberían con razón preguntar si Twitter tiene la credibilidad para gastarsabiamente ahora.

Twitter dijo que espera registrar una ganancia neta positiva en el 2018 bajo estándares de contabilidad convencionales. De nuevo, no es un hito para la mayoría de las empresas, pero bien por ti, Twitter.

La gran preocupación es que los compradores de acciones se han vuelto excesivamente optimistas sobre las probabilidades de una recuperación permanente de Twitter. El precio de las acciones de la compañía se ha duplicado en el último año.

El precio de las acciones de Twitter nunca ha sido barato, incluso en relación con otras empresas de tecnología, pero ahora es preocupantemente caro. Las acciones de Twitter subieron el miércoles en las negociaciones previas a la apertura del mercado después de la publicación de los resultadosdel primer trimestre.

Antes del informe de ganancias del miércoles, las acciones se valoraban en cerca de 20 veces la Ebitda esperada para el próximo año de la compañía. Es probable que esos pronósticos de Ebitda suban con la perspectiva alcista de Twitter para el 2018, pero las acciones continuarán cotizando a una prima con respecto a los pares más grandes y de crecimiento más rápido de Twitter Alphabet Inc. y Facebook Inc. Las acciones de la última compañía se valoraban a 11 veces la Ebitda futura esta semana.

Twitter ya no es un desastre, y eso es algo bueno. Pero los inversores se han entusiasmado demasiado con la transformación de Twitter de un desastre total a un negocio relativamente funcional.

(Bloomberg LP produce TicToc, una red global de noticias de última hora para Twitter.)

Por Shira Ovide



Esta columna no necesariamente refleja la opinión de Bloomberg y sus dueños.