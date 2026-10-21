Turrones Calderón distribuye sus productos a través de tiendas propias, el canal retail y el delivery, una combinación que contribuiría a que el negocio crezca 30% en 2026. Entre los productos que impulsarían ese resultado figura el turrón de ajonjolí, incorporado a su oferta hace tres años y cuyas ventas han mostrado un crecimiento sostenido, aunque todavía no superan las del turrón tradicional. Solo en octubre de 2026, las ventas de esta variedad aumentaron 40% frente al mismo mes del año anterior.

Las siete tiendas propias continúan siendo el principal canal de venta de Turrones Calderón, con una participación de 90%, y se espera que las ventas de octubre crezcan 20% frente al mismo mes de 2025. Cabe señalar que, hasta el año pasado, octubre concentraba el 40% de las ventas totales del negocio.

Asimismo, y vendiendo todo el año, se han propuesto reforzar la publicidad hacia sus otros productos secos, fríos y, sobre todo, de panetones para los dos últimos meses del año que representan el 20% de sus ventas.

La marca se ha trazado una meta de crecimiento de 30% al cierre de 2026.

En el canal retail, la empresa se había trazado para 2026 una meta de crecimiento de 47% frente a 2025; sin embargo, a la fecha ya supera el 100% de crecimiento interanual. Este canal incluye su ingreso este año a Supermercados Peruanos, Vendomática y PedidosYa, además de OXXO y Tottus.

José Luis Becerra, Jefe de Negocios y Marketing de Turrones Calderón, explicó a diario Gestión que entre los planes está el poder ingresar otros productos de la marca y, en consecuencia, ampiliar su infraestructura y capacidad operativa, así como aumentar la capacidad de las plantas y hornos para el 2027.

“Nos permitirá abastecer a más canales y atender mayores volúmenes”, señaló Becerra. “Asimismo, provincias es un mercado atractivo. Tenemos demanda, pero necesitamos fortalecer nuestra capacidad y contar con más stock para atender a los clientes que quieren nuestro producto.”

José Luis Becerra, Jefe de Negocios y Marketing de Turrones Calderón

Turrones Calderón planea abrir tiendas y lanzar nuevas marcas o submarcas

Todas las tiendas de Turrones Calderón están en Lima Metropolitana, sin embargo, evalúa abrir tres tiendas adicionales en 2027. Los planes y ubicaciones estratégicas aún están en conversaciones.

A la par, Turrones Calderón evalúa expandirse a provincias, debido a que las ventan has crecido al punto de abrir expectativas a Turrones Calderón para tener una tienda propia, mas el lugar se confirmaría terminando la campaña de octubre.

“Nos apalancamos con aliados estratégicos para envío, como Shalom o Marvisur. Todavía estamos analizando si ponemos un punto de venta o vendedores que puedan mover el producto en ciertas zonas de departamentos”, explicó Becerra.

Las provincias que Turrones Calderón identifica como mercados con mayor potencial son Piura, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Ica y Arequipa. En este canal, la marca proyecta un crecimiento de 80% frente a 2025, una expectativa que responde, en parte, a que este año decidieron atender ese canal durante octubre, algo que no hicieron en la campaña del año pasado.

Turrones Calderón de ajonjolí ha crecido de manera sostenida aún sin superar al tradicional.

La expansión geográfica no es la única vía que evalúa SFS Alimentos, grupo familiar al que pertenece Turrones Calderón. También considera ampliar su oferta mediante nuevas marcas o submarcas, en lugar de comercializar necesariamente todos los productos con la marca Calderón.

“Hoy en día tenemos una marca, pero no quita que podamos crear finalmente otra submarca o otra marca que, por ejemplo, vendan productos fríos, con un ticket mayor, o productos premium. Un turrón de repente un poco más caro con otro tipo de elaboración”, comentó Becerra.

Existe la oportunidad de crear otras marcas y nuevas líneas, incluso para exportar productos a otros países de Latinoamérica. Una propuesta a futuro que igual empezaría como una prueba piloto.

Ahora bien, Becerra precisó que podría evaluarse en un horizonte de alrededor de dos años, una vez que la compañía refuerce su operación y amplíe su alcance en el mercado local. La prioridad, remarcó, es llegar a más hogares en Perú.

Turrones Calderón, marca de SFS Alimentos, analiza lanzar nuevas marcas o submarcas para diversificar su portafolio.

Turrones Calderón evalúa instalar una nueva planta en Puente Piedra

Turrones Calderón evalúa instalar una nueva planta de producción en Puente Piedra, de aproximadamente 1,000 m², con un horizonte de dos años. La instalación sería más grande que la actual planta de Ate y se proyecta como la principal de la compañía.

La iniciativa apunta a centralizar la producción y ampliar la capacidad operativa, sin sobrecargar las instalaciones actuales.

Actualmente, la compañía cuenta con tres plantas principales: dos en San Martín de Porres, ubicadas en Fiori y Chuquitanta, y una en Ate, que concentra la mayor capacidad productiva. Sus operaciones tienen distintos calendarios: Fiori funciona durante todo el año; Ate, de marzo a diciembre; y Chuquitanta, únicamente durante la campaña de septiembre y octubre.

A esta infraestructura se suma una pequeña planta en Trinidad, en el Cercado de Lima, donde la compañía elabora productos de pastelería, helados y cremoladas. Ubicada en el primer piso de una de sus tiendas, esta instalación es independiente de las tres plantas principales. Los productos fríos se preparan en bandejas y se distribuyen exclusivamente en los locales propios; por ahora, no llegan a otros canales de venta.

La nueva planta permitiría ampliar la producción con más hornos y personal operativo. No obstante, Becerra señaló que aún no se ha definido una fecha de inicio de operaciones ni cuánto aumentaría la capacidad productiva. El proyecto continúa en evaluación.