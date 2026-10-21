Turrones Calderón evalúa abrir tres nuevas tiendas en 2027 y ampliar su presencia comercial más allá de Lima.
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Dax Canchari Reyes
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Octubre trae consigo una de las tradiciones más arraigadas de Lima: la procesión del Señor de los Milagros y el regreso del turrón a las mesas. Ahí es cuando Turrones Calderón, vínculado con la temporada, ofrece su receta familiar mientras explora nuevas vías de crecimiento fuera de la capital y, tal vez, con otro nombre. ¿Cuáles son los planes de la marca con SFS Alimentos?

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