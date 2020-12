Uno de los sectores más golpeados por el COVID-19 ha sido el sector turismo, no obstante poco a poco se empiezan a reactivar actividades que han estado paralizadas por nueve meses. Una de estas actividades ha sido la de los cruceros de aventura y de lujo por el río Amazonas, que el próximo miércoles 30 de diciembre reinician operacione s. Específicamente el de Jungle Experiences - Amazon River Cruises.

¿Qué estrategia se alista para animar al turista local? Karina Rodríguez, gerente de Marketing de esta empresa, explicó que hasta antes de la llegada del COVID-19 en Perú, 8 de cada 10 de los turistas que se animaban por realizar una travesía sobre las aguas del río Amazonas eran de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España y Alemania pero ahora 7 de cada 10 -que partirán de la embarcación ‘ La Perla’ en una travesía sobre el Amazonas el próximo miércoles- son locales.

“Nos hemos tenido que reenfocar (para ofrecer paquete de viaje sobre las aguas del río Amazonas) en los turistas de América Latina como de Chile, México y Colombia y al turista local debido a que el arribo de turistas extranjeros será paulatino y se concretaría hacia el segundo semestre del 2021″, indicó a Gestión.pe

En esa línea, detalló que las operaciones se reiniciarán con la embarcación de aventura ‘La Perla’ debido a que es más accesible para el turista interno y de Latinoamérica.

Así, una de las estrategias para animar al turista local está relacionado al costo de la experiencia turística, que ahora se vende en paquete junto al ticket aéreo : el precio de la travesía de cuatro días y tres noche es de US$ 900 por persona e incluye el boleto aéreo en la ruta Lima-Iquitos-Lima.

“Una de las ventajas que tenemos en relación a la competencia es que tenemos dos categorías de servicios: de aventura (La Perla y Amatista) y de lujo (Zafiro). En el caso del primero, va más dirigido para el turista interno, de un nivel socioeconómico medio/alto mientras que el segundo, está dirigido a un sector socioeconómico alto y turistas extranjeros. La salida que vamos a tener por Año Nuevo y que va ser del servicio de aventura -por el momento- están participando pasajeros peruanos, el 70% son turistas locales mientras que el restante son de Chile y apenas 5% de Estados Unidos”, afirmó.

Añadió que -como parte de la estrategia para animar al turista local- se ha suscrito una alianza estratégica con la low cost Sky. “El convenio con Sky nos ha permitido lanzar un precio atractivo, ya que -generalmente- el precio por esta época del año en el servicio de aventura es entre US$ 1,600 a US$ 1,700 por persona, pero ahora se está cobrando US$ 900, una reducción de casi US$ 700 ″, detalló.

En esta ocasión se trasladará a 25 pasajeros en 14 cabinas que tendrán la oportunidad -como parte de la travesía de Año Nuevo- de realizar el avistamiento de los delfines rosados que viven en el río Amazonas así como un paseo sobre las copas de los inmensos árboles del río Amazonas.

-Protocolos de bioseguridad-

Rodríguez específico que para el reinicio de operaciones cuentan con protocolo de seguridad -para evitar contagios de coronavirus- aprobado por el Ministerio de Salud (Minsa).

“Vamos a usar el gas de ozono -que es inocuo- para limpiar todas las áreas comunes. Igualmente un consultor médico será el responsable de supervisar el cumplimiento del protocolo en todas las embarcaciones. De darse un caso positivo durante el viaje, este pasajero será aislado en su cabina, pero si aumenta el número de casos se realizará una evacuación de emergencia”, añadió.

La gerenta agregó que no se está exigiendo -para el viaje de Año Nuevo- una prueba molecular a los pasajeros peruanos, pero sí la presentación de una declaración jurada sobre su estado de salud. Igualmente -dijo- que durante la travesía estará presente un personal médico.

“Nuestra tripulación si viene con una prueba molecular negativa. En esta ocasión, no vamos a interactuar con las comunidades para protegernos ya que era una actividad que formaba parte de la travesía. Habrá visitas, pero de lejos para reducir el riesgo de contagio”, añadió.

En tanto, el reinicio de operaciones del servicio de lujo ‘Zafiro’ -cuyo precio oscila desde los US$ 2,500 por persona- está previsto para el 15 de enero. “Para esta salida puntual, todo el grupo de pasajeros también será peruano. En este caso, se ha mantenido el precio del producto y lo que estamos haciendo es suscribiendo alianzas comerciales con las agencias de viajes para enlatar nuestro producto con el ticket aéreo a fin de volvernos más atractivos”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO: