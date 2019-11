Tullow Oil Plc cayó a un mínimo de dos décadas en la bolsa de Londres tras señalar que está reevaluando la viabilidad comercial de los descubrimientos en Guyana.

La acción se hundió hasta un 23% ante la noticia de que el crudo de dos pozos en el país sudamericano era pesado, con un alto contenido de azufre. La noticia es desalentadora para los accionistas, ya que los descubrimientos de Guyana a principios de este año habían contrarrestado las preocupaciones sobre proyectos problemáticos en otros sitios.

“Esperamos que los inversionistas se preocupen por el valor de los proyectos”, dijo Al Stanton , un analista de RBC Europe Ltd., en una nota. El petróleo más pesado es más difícil de producir y requiere mayor energía para extraerlo y transportarlo.

Tullow encontró petróleo dos veces frente a Guyana este año en una campaña de perforación que ha sido observada desde cerca después de los hallazgos anteriores descubiertos en el área por Exxon Mobil Corp. El éxito de Tullow allí ayudó a compensar las preocupaciones sobre sus operaciones en África, donde dificultades técnicas han obstaculizado la producción en Ghana y proyectos en Uganda y Kenia han enfrentado retrasos.

“La comercialidad de ambos descubrimientos aún se está evaluando y nuestras opciones se están revisando”, dijo el miércoles el portavoz de Tullow, George Cazenove . “La calidad del yacimiento y la significativa sobrepresión son positivas, y aunque el petróleo de este tipo se vende en los mercados mundiales, tendremos que trabajar más en parámetros distintos”.

Tullow también redujo su pronóstico de producción de petróleo para 2019 el miércoles, citando los problemas en Ghana. Ahora espera bombear un promedio de aproximadamente 87,000 barriles diarios este año, por debajo de la guía previa de hasta 93,000 al día.

Las acciones cotizaron a la baja un 22% a 161 peniques a las 10:05 a.m. en Londres, con lo que registró el peor desempeño en el índice Stoxx Europe 600 Oil & Gas. Eco Atlantic Oil & Gas Ltd., un socio en uno de los bloques de Guyana, se desplomó un 50%.

“Tullow sigue confiando en el potencial de las múltiples perspectivas” en los bloques Orinduik y Kanuku del país, dijo la compañía con sede en Londres en una declaración. Se espera que los resultados del próximo pozo en la campaña de perforación, Carapa, se revelen hacia fin de año.

La compañía pronosticó un gasto de capital para todo el año cercano a US$ 540 millones, un flujo de caja libre de aproximadamente US$ 350 millones y una deuda neta de alrededor de US$ 2,800 millones.