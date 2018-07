TripAdvisor cierra programa de vivienda compartida en Chicago

TripAdvisor Inc. cerró las operaciones de alquiler de viviendas en Chicago a fines del año pasado en respuesta a las estrictas nuevas reglas impuestas por la ciudad.

El sitio web de viajes con sede en Needham, Massachusetts, comenzó a cerrar listados de alquileres de viviendas cuando las nuevas reglas, que requieren que todos los inquilinos se registren en la ciudad y obtengan un seguro, se aprobaron en diciembre de 2016.

Completó el proceso a fines de 2017, señaló un vocero de TripAdvisor por correo electrónico.

El alquiler de viviendas a corto plazo es la parte de más rápido crecimiento de la industria de alojamiento global, y Chicago, la tercera ciudad más grande del país, es un mercado clave.

En un intento por competir con la startup de San Francisco Airbnb Inc., compañías de viajes más antiguas como Booking Holdings Inc., Expedia Group Inc. y TripAdvisor se han apresurado a agregar listados urbanos a sus listas tradicionales de alquileres vacacionales de playa y montaña.

Las acciones de TripAdvisor han registrado un alza cercana al 76% este año a alrededor de US$ 60, a medida que repunta de una caída de años en su negocio causada por un cambio desde centrarse en anunciar las ofertas de otras compañías a tratar de construir su propio negocio de reserva de hoteles.

Las acciones aún están muy por debajo de su máximo de junio del 2014 de US$ 110.21. Los analistas consideran que las ofertas que no son de hotel son clave para el crecimiento en el negocio de ventas de alojamiento.