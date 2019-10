Google atrajo a miles de millones de consumidores a sus servicios digitales al ofrecer gran capacidad de almacenamiento gratuito en la nube. Eso está empezando a cambiar.

La unidad Alphabet Inc. ha reducido algunas ofertas de almacenamiento gratuito en los últimos meses, mientras invita a más usuarios a una nueva suscripción paga en la nube llamada Google One. Eso sucede debido a que la cantidad de datos que las personas guardan en línea continúa aumentando.

Cuando las personas alcanzan esos límites, se dan cuenta de que tienen pocas opciones más que comenzar a pagar o arriesgarse a perder el acceso a correos electrónicos, fotos y documentos personales. El costo no es excesivo para la mayoría de los consumidores, pero a la escala que opera Google, podría generar miles de millones de dólares en ingresos adicionales cada año para la empresa. Google no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Un gran impulsor del cambio es Gmail. Google sacudió el negocio de los correos electrónicos cuando lanzó Gmail en 2004 con mucho más almacenamiento gratuito de lo que sus rivales proporcionaban en ese momento. Aumentó el límite de almacenamiento cada dos años, pero en 2013 dejó de hacerlo. Las bandejas de entrada de las personas se llenaron y, ahora que algunas de las otras ofertas de almacenamiento gratuito de Google se están reduciendo, los consumidores comienzan a recibir sorpresas desagradables.

"Estaba usando felizmente la cuenta y un día me di cuenta de que no había recibido ningún correo electrónico desde el día anterior", dijo Rod Adams, analista de energía nuclear y funcionario naval retirado. Después de usar Gmail desde 2006, finalmente había alcanzado su límite de 15 GB y Google dejó de recibir correos. Cambiarse de Gmail no era una opción fácil, porque muchos de sus contactos sociales y comerciales lo contactan por esa vía.

“Solo dije ‘OK, ha sido gratuito por mucho tiempo, ahora voy a pagar’”, señaló Adams.

Hace poco, Google también finalizó o limitó otras promociones que ofrecían a las personas almacenamiento gratuito en la nube y les ayudaban a evitar las crisis de Gmail. Los nuevos compradores de computadoras portátiles Chromebook solían obtener 100 GB gratuitamente durante dos años. En mayo de 2019, eso se redujo a un año.

El teléfono inteligente Pixel de Google, lanzado originalmente en 2016, venía con almacenamiento de fotos gratuito e ilimitado a través del servicio Photos de la compañía. El último teléfono Pixel 4 que salió en octubre todavía tiene almacenamiento de fotos gratuito, pero las imágenes ahora son comprimidas, lo que reduce su calidad.

Los teléfonos inteligentes aumentaron drásticamente la cantidad de fotos que las personas toman: una estimación calcula que el total en 2017 fue de 1.2 billones. Esas imágenes llenan rápidamente el espacio de almacenamiento en los teléfonos, por lo que compañías tecnológicas como Apple Inc., Amazon.com Inc. y Google ofrecieron almacenamiento en la nube como alternativa. Ahora que esos recuerdos en línea se están acumulando, algunas de estas compañías están cobrando a los usuarios por conservarlos.

Apple ha estado haciendo esto durante varios años, convirtiendo su servicio de almacenamiento iCloud en un flujo de ingresos recurrente y lucrativo. Cuando los usuarios de iPhone reciben notificaciones de que sus dispositivos están llenos y que deben optar por eliminar fotos y otros archivos o pagar más por el almacenamiento en la nube, las personas a menudo eligen la opción de la nube.

En mayo, Google presentó Google One, un reemplazo para su servicio de almacenamiento en la nube Drive. Hay un almacenamiento gratuito de 15 GB; espacio suficiente para unas 5,000 fotos, según la resolución. Desde allí, cuesta US$1.99 al mes por 100 GB y más a partir de eso. Esto incluye varios tipos de archivos que antes se almacenaban en Google Drive, además de correos electrónicos de Gmail y fotos y videos. Alrededor de esa fecha, la compañía finalizó su servicio de almacenamiento gratuito de 100 GB que ofreció durante dos años con los dispositivos Chromebook, mientras que el acuerdo de almacenamiento gratuito de fotos de Pixel terminó en octubre con el lanzamiento de Pixel 4.

Gmail, Drive y Google Photos tienen más de 1,000 millones de usuarios cada uno. A medida que la empresa reduce las ofertas de almacenamiento gratuito y hace que más personas paguen, genera una nueva fuente de ingresos potencialmente enorme para la empresa. Si 10% de los usuarios de Gmail se registran para la nueva suscripción de Google One por US$ 1.99 al mes, generaría casi US$ 2,400 millones en ventas anuales recurrentes para la compañía.