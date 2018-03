Toys 'R' Us y Maplin quiebran en Reino Unido por Amazon y Brexit

Amazon.com Inc. y el Brexit cobraron dos nuevas víctimas en las calles comerciales del Reino Unido.

La división del Reino Unido de Toys "R" Us Inc. y la cadena de artículos electrónicos Maplin entraron al equivalente británico de protección por quiebra, agudizando una crisis minorista impulsada por el aumento de las compras en línea y empeorada por la caída de la libra esterlina después de que la nación decidiera abandonar la Unión Europea.

Las últimas insolvencias amenazan a 300 tiendas y cerca de 5,500 trabajadores. Si bien las tiendas siguen abiertas por el momento, Toys "R" Us y Maplin se unen a una creciente lista de quiebras minoristas que incluye a la cadena de tiendas por departamento BHS y al fabricante de ropa Austin Reed.

Las implosiones se sumaron a la desesperanza que envuelve a la economía del Reino Unido. Las negociaciones sobre el Brexit están en peligro después de que la primera ministra Theresa May dijera que el borrador del acuerdo para abandonar la UE que le presentó el bloque era uno que ningún primer ministro británico podría aceptar nunca.

Mientras tanto, informes independientes mostraron el miércoles que la confianza empresarial y de los consumidores disminuyeron en febrero. Una desaceleración del gasto tiene enormes implicancias, porque el consumidor era un pilar del crecimiento económico del Reino Unido.

Para los comerciantes de tiendas físicas de Reino Unido, esa desaceleración se ve agravada por el liderazgo del país en comercio electrónico: el 18% de las ventas minoristas se realiza en línea, lo que se compara con el 12% en Estados Unidos.

Eso ha dejado a compañías dominantes como Toys "R" Us y Maplin expuestas al ingreso de nuevos actores con gastos fijos y precios más bajos, mientras que la caída de la libra generada por el Brexit ha inflado los costos de abastecimiento.

"La quiebra de Maplin y Toys ’R’ Us difícilmente sorprende, dado el cambio hacia el comercio electrónico del sector minorista, en particular para la electrónica y los juguetes", dijo por correo electrónico ManMohan Sodhi, profesor de operaciones y gestión de cadena de suministros de la Escuela de Negocios Cass. "Amazon los sacó del negocio".

Una débil temporada navideña frustró un plan de rescate de la división británica de Toys "R" Us, que no pudo cumplir con una obligación de impuesto al valor agregado de 15 millones de libras (US$ 21 millones) que vencía este mes.

Maplin, que es propiedad de la firma de capital privado Rutland Partners, intentó sin éxito recaudar nuevo capital para mitigar los efectos de la debilidad de la libra generada por el Brexit, los consumidores nerviosos y el retiro del seguro de crédito.

Advertencias de ganancias

Las malas ventas de la temporada de fiestas de fin de año también provocaron advertencias de ganancias de la cadena de tiendas por departamento Debenhams Plc, el vendedor de alfombras Carpetright Plc y la firma minorista de ropa infantil Mothercare Plc. En otro golpe potencial a los centros urbanos y centros comerciales del país, el operador de restaurantes Prezzo planea cerrar hasta un tercio de sus 300 locales, informó Sky.

Las preocupaciones sobre nuevas quiebras se han extendido al mercado de deuda corporativa. Los bonos chatarra de minoristas denominados en libras esterlinas son uno de los con peor desempeño en el mercado de bonos: un índice de esos valores subió 19 puntos base en los siete días hasta el martes y 37 puntos base en todo febrero.

Maplin dijo que ingresó a los denominados procedimientos de administración luego de intentar infructuosamente de encontrar un comprador. Las tiendas permanecerán abiertas por ahora y a los empleados se les pagaron sus salarios de febrero, dijo en un comunicado el administrador PricewaterhouseCoopers.

"La empresa ha trabajado arduamente en los últimos meses para mitigar una combinación de impactos desde la devaluación de la libra después del Brexit y un entorno de consumo débil hasta el retiro del seguro de crédito", dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de Maplin, Graham Harris. "Esto requirió una búsqueda intensa de capital nuevo que en las condiciones actuales del mercado ha resultado imposible de recaudar".

En el caso de Toys "R" Us, las duras condiciones del mercado se vieron agravadas por su propia falta de inversión, según Natalie Berg, fundadora de la consultora NBK Retail."La experiencia de Toys ’R’ Us debería haber sido mágica con eventos en tienda, áreas dedicadas al juego y demostraciones de productos", dijo Berg. "En la realidad era un cobertizo sin alma con muy poco para atraer compradores".

Simon Thomas y Arron Kendall, socios de Moorfields Advisory Ltd., fueron designados administradores conjuntos de la división británica deToys “R” Us para supervisar "un cierre ordenado de la cartera de la tienda durante las próximas semanas", dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.