Toys "R" Us llega a mediados de este mes a Perú. (Foto: Reuters).
Laconfirmó para este mes su llegada al mercado peruano; ello, como parte de su plan de expansión en Sudamérica. En abril último, la compañía norteamericana había anunciando el ingreso a nuestro país, a través de la minorista Ripley.

En ese sentido, el arribo de la marca al Perú está prevista para el 15 de noviembre próximo, de acuerdo al portal Bio Bio Chile. En los días previos, la empresa también estará llegando a Chile por medio de espacios en dos centros comerciales de Ripley en dicho país.

Anteriormente, la compañía -con más de 70 años en el mercado- explicó que su incursión en Perú se realizará con la implementación de la asociación con Ripley. En concreto, comenzarían operaciones con un formato de “shop-in-shop”, es decir, un espacio dentro de una tienda de Ripley. Dicha fase inicial también se complementará con la presencia en el e-commerce.

La matriz de Toys ”R” Us, WHP Global, señaló que la propuesta de experiencia de la marca es ofrecer zonas interactivas para probar los juguetes antes de comprarlos y áreas temáticas para mejorar la experiencia de la visita.

“Estamos encantados de asociarnos con Ripley, una minorista sólida que comparte nuestra visión de crear experiencias memorables para las familias”, indicó Jaime Uitdenhowwn, vicepresidente ejecutivo de Toys “R” Us en WHP Global, en abril último.

“Chile y Perú son mercados que valoran la calidad y la innovación en el comercio minorista. Esta asociación nos permitirá llevar nuestra experiencia de compra a las familias de ambos países“, anotó.

Toys “R” Us fue fundada en 1948 por Charles Lazarus en Washington D.C. (Foto: AP).
¿Quién es Toys “R” Us?

Toys “R” Us fue fundada en 1948 por Charles Lazarus en Washington D.C., comenzando como un local enfocado en artículos para bebés. Con el paso de los años, amplió su oferta hacia los juguetes, transformándose en una reconocida cadena internacional con operaciones en varios países.

Sin embargo, en septiembre de 2017, la empresa se declaró en bancarrota en Estados Unidos debido a una combinación de factores, incluyendo una deuda significativa, competencia creciente (Walmart y Amazon) y cambios en el comportamiento del consumidor.​

Antes de su quiebra en 2017, Toys “R” Us operaba aproximadamente 1,691 tiendas en Estados Unidos y 257 en 38 países. Tras la reestructuración, la empresa ha iniciado una nueva fase de expansión.

Por ejemplo, en Estados Unidos, ha abierto nuevas tiendas, incluyendo una en el centro comercial American Dream en Nueva Jersey en 2021 y otra en el Mall of America en Minnesota en 2023. Ese mismo año, en México, inauguró la primera tienda en la Ciudad de México, marcando el regreso de la marca a América Latina. Y es que antes de declararse en bancarrota, la marca operó tiendas en países como México y Puerto Rico; sin embargo, decidió cerrar muchas de sus sucursales a nivel mundial.

