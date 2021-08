En la reactivación del sector automotriz, Toyota acelera la renovación de su portafolio y la expansión de su red de concesionarios. De esa manera, la marca japonesa se acerca al volumen registrado el 2019 y al cierre del 2021 espera superarlo.

David Caro, gerente de Relaciones Públicas de Toyota del Perú, señaló que apuntan a colocar 31,000 unidades este año, más que lo visto el 2019 (30,000).

Para ello, el primer semestre se lanzó un nuevo modelo cada mes. Y aunque el ritmo de renovación será menor en los siguientes meses, la marca irá a segmentos clave.

Entre ellos, los vehículos económicos de entre US$ 10,000 y US$ 11,000, cuya demanda para el transporte personal crece 20% ante el miedo al contagio del covid-19 en el transporte público; así como las SUV de entrada y las pick up.

Otro factor relevante es la expansión de concesionarios. Así, a los recientemente abiertos en Trujillo y Chorrillos, se sumarán otros en Puente Piedra, San Borja y dos en provincia. En tanto, la cadena de valor (créditos, seguros y otros) también aporta.

Por su parte, el mercado total crecería 30% este año frente al 2020 con 160,000 unidades, pero aún no regresaría a las ventas pre-pandemia (170,000), estimó.

Impacto del dólar

Al estar cotizados ya en dólares, el precio de los vehículos en Perú no es impactado por el alza del tipo de cambio. Sin embargo, el cliente final -que recibe sus ingresos en soles- podría empezar a sentir ese efecto.

“En julio hubo una variación fuerte (del dólar). No hemos visto disminución de ventas considerable, pero es por la disponibilidad de dinero de la gratificación y la AFP. De haber mayor variación podríamos ver más impacto”, anotó Caro.

Refirió que la mayor preocupación está en el público de los vehículos de entrada, quienes son más sensibles a esas situaciones.

Sobre riesgos externos como quiebres de producción, David Caro reconoció que el mercado global vive una escasez de chips, que también son empleados en la industria automotriz. En el caso de Toyota, aseguró que pueden minimizar esa condición.

Vehículos electrificados

Consultado por la introducción de vehículos eléctricos y de nuevas especificaciones al Perú, David Caro explicó que la apuesta de Toyota apunta al carbono neutralidad en general. Así, recordó que casi el 50% de las ventas de vehículos electrificados que se venden en Perú corresponden a Toyota y estos particularmente son del tipo híbrido.

Para este año, el mercado de vehículos electrificados en Perú pasaría de 571 a alrededor de 1,000 unidades.

Si bien la marca japonesa delinea sus lanzamientos en función a la infraestructura de carga disponible, adelantó que el 2022 introducirán al país sus primeras unidades híbridas enchufables para pruebas con empresas de energía. Actualmente se enfoca más en híbridos auto recargables (con motor a gasolina y eléctrico).