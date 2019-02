Top 10 de multimillonarios: Mark Zuckerberg sube en ranking de riqueza de Bloomberg

Mark Zuckerberg sumó US$ 6,200 millones a su patrimonio neto el jueves, escalando dos posiciones al puesto número 5 en el Índice de multimillonarios de Bloomberg, después de que Facebook Inc. informara de unos ingresos que superaron las estimaciones de Wall Street, lo que hizo que su valor en bolsa se disparara.

Zuckerberg, cofundador de Facebook de 34 años, adelantó al español Amancio Ortega y a Carlos Slim de México, que ahora ocupan el sexto y séptimo lugar, respectivamente, en la lista de las 500 personas más ricas del mundo.

Las acciones de Facebook, con sede en Menlo Park, California, subieron un 11% a US$ 166.69, la mayor ganancia de un día en tres años, elevando la fortuna de Zuckerberg a US$ 65,600 millones.

El fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, ganó US$ 3,800 millones en la jornada, y sigue siendo la persona más rica del planeta. Con una fortuna de US$ 142,100 millones, Bezos ha adelantado al número 2, Bill Gates, que tiene US$ 95,800 millones.

Bezos desbancó al cofundador de Microsoft Corp. del primer puesto hace 15 meses.

Solo cuatro de los 174 estadounidenses del ranking de Bloomberg registraron una disminución de sus fortunas en enero, cuando los mercados estadounidenses se recuperaron de una caída de finales de diciembre.

El índice S&P 500 avanzó un 7.9% en el mes, la mayor subida mensual en más de tres años. Las 500 personas más ricas del mundo sumaron un total de US$ 308,000 millones a sus riquezas en enero por el alza de los mercados mundiales.