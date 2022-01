El sueldo del jefe de Apple Inc, Tim Cook, en el 2021 fue 1,447 veces mayor que el del empleado medio del gigante tecnológico, según se desprende de una presentación realizada el jueves, impulsado por incentivos en acciones que le ayudaron a ganar un total de casi US$ 100 millones.

En el 2021, el salario medio anual de los trabajadores fue de US$ 68,254, dijo Apple, añadiendo que había seleccionado una nueva mediana de empleados para la comparación debido a los cambios en la contratación y la compensación.

La mediana salarial en el 2020 fue de US$ 57,783 y la relación salarial, 256 veces el salario de Cook.

El fabricante de iPhone se ha beneficiado de la fuerte demanda de sus productos y servicios en los últimos dos años, ya que los consumidores que trabajan desde casa han gastado en actualizaciones.

Los ingresos de Apple aumentaron más de 30%, hasta US$ 365,820 millones, en su ejercicio fiscal 2021, lo que impulsó sus acciones hasta superar brevemente los US$ 3 billones de capitalización bursátil este año.

Cook, cuyo sueldo se mantuvo en US$ 3 millones, recibió US$ 82.3 millones en incentivos en acciones, US$ 12 millones por alcanzar los objetivos de Apple y US$ 1.4 millones por viajes en avión, planes de jubilación, primas de seguro y otros.

En total, recibió US$ 98.7 millones frente a los US$ 14.8 millones del 2020.

Cook asumió el cargo en agosto del 2011, después que el fundador de la compañía, Steve Jobs, dejara el cargo meses antes de su fallecimiento. Las acciones de Apple se han disparado más de 1,000% desde entonces.

En setiembre, Cook recibió 333,987 unidades de acciones restringidas, en su primera concesión de acciones desde el 2011 como parte de un nuevo plan de acciones a largo plazo. Cook podrá recibir unidades adicionales en función del desempeño en el 2023.

Según un informe del Economic Policy Institute, en el 2020 los directores ejecutivos de las grandes empresas estadounidenses cobraron 351 veces más que un trabajador típico.