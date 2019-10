Empresas







LVMH busca comprar Tiffany, que revisa oferta pero no hay negociaciones “Tiffany confirma hoy que ha recibido una propuesta no solicitada y no vinculante de LMVH Moet Hennessy - Louis Vuitton para adquirir Tiffany a US$ 120 por acción en efectivo”, comunicó la joyería.